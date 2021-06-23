https://ria.ru/20210623/genprokuror-1738263274.html
Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство стало одним из наиболее цитируемых мировых СМИ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:56
2021-06-23T15:56
2021-06-23T15:56
россия
миа "россия сегодня"
игорь краснов
агентство печати "новости"
совинформбюро
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство стало одним из наиболее цитируемых мировых СМИ."Восемьдесят лет назад в трагические для нашей страны дни было основано Совинформбюро. Менялись названия, но неизменным оставались принципы деятельности: оперативность, достоверность, уважение к читателю, защита интересов нашей страны. Благодаря этому медиагруппа за последние годы превратилась в одно из крупнейших, авторитетных и наиболее цитируемых мировых средств массовой информации", - говорится в поздравительном письме Краснова.Он выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество между агентством и Генпрокуратурой, а также пожелал сотрудникам МИА "Россия сегодня" творческого долголетия, многомиллионной аудитории по всему миру и крепкого здоровья.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/minyust-1738237386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миа "россия сегодня", игорь краснов, агентство печати "новости", совинформбюро, генеральная прокуратура рф, общество
Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Генпрокурор назвал МИА "Россия сегодня" одним из наиболее цитируемых мировых СМИ