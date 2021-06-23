https://ria.ru/20210623/genprokuror-1738263274.html

Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Генпрокурор поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство стало одним из наиболее цитируемых мировых СМИ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:56

2021-06-23T15:56

2021-06-23T15:56

россия

миа "россия сегодня"

игорь краснов

агентство печати "новости"

совинформбюро

генеральная прокуратура рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_1963149f089f0b6caa364d3d923c3a22.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство стало одним из наиболее цитируемых мировых СМИ."Восемьдесят лет назад в трагические для нашей страны дни было основано Совинформбюро. Менялись названия, но неизменным оставались принципы деятельности: оперативность, достоверность, уважение к читателю, защита интересов нашей страны. Благодаря этому медиагруппа за последние годы превратилась в одно из крупнейших, авторитетных и наиболее цитируемых мировых средств массовой информации", - говорится в поздравительном письме Краснова.Он выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество между агентством и Генпрокуратурой, а также пожелал сотрудникам МИА "Россия сегодня" творческого долголетия, многомиллионной аудитории по всему миру и крепкого здоровья.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/minyust-1738237386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", игорь краснов, агентство печати "новости", совинформбюро, генеральная прокуратура рф, общество