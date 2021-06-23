https://ria.ru/20210623/fssp-1738213554.html

Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:25

2021-06-23T12:25

2021-06-23T12:25

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что информационное агентство на самом высоком уровне представляет страну в международном медийном пространстве."Ежедневно ваши корреспонденты, работая во всем мире, обеспечивают свою аудиторию всесторонней, оперативной и достоверной информацией на самом высоком уровне, представляя страну в международном медийном пространстве. МИА "Россия сегодня" является надежным информационным партнером Федеральной службы судебных приставов. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность за конструктивное сотрудничество, за интерес к работе ФССП России", - приводятся слова Аристова в поздравительной телеграмме.Кроме того, главный пристав России пожелал коллективу агентства здоровья и успехов во всех начинаниях.

https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество