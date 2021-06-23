https://ria.ru/20210623/fssp-1738213554.html
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:25
2021-06-23T12:25
2021-06-23T12:25
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что информационное агентство на самом высоком уровне представляет страну в международном медийном пространстве."Ежедневно ваши корреспонденты, работая во всем мире, обеспечивают свою аудиторию всесторонней, оперативной и достоверной информацией на самом высоком уровне, представляя страну в международном медийном пространстве. МИА "Россия сегодня" является надежным информационным партнером Федеральной службы судебных приставов. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность за конструктивное сотрудничество, за интерес к работе ФССП России", - приводятся слова Аристова в поздравительной телеграмме.Кроме того, главный пристав России пожелал коллективу агентства здоровья и успехов во всех начинаниях.
https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава ФССП заявил, что МИА "Россия сегодня" на высочайшем уровне представляет Россию в мире