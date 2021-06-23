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https://ria.ru/20210623/fssp-1738213554.html
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:25
2021-06-23T12:25
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что информационное агентство на самом высоком уровне представляет страну в международном медийном пространстве."Ежедневно ваши корреспонденты, работая во всем мире, обеспечивают свою аудиторию всесторонней, оперативной и достоверной информацией на самом высоком уровне, представляя страну в международном медийном пространстве. МИА "Россия сегодня" является надежным информационным партнером Федеральной службы судебных приставов. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность за конструктивное сотрудничество, за интерес к работе ФССП России", - приводятся слова Аристова в поздравительной телеграмме.Кроме того, главный пристав России пожелал коллективу агентства здоровья и успехов во всех начинаниях.
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
12:25 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава ФССП заявил, что МИА "Россия сегодня" на высочайшем уровне представляет Россию в мире

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, подчеркнув, что информационное агентство на самом высоком уровне представляет страну в международном медийном пространстве.
"Ежедневно ваши корреспонденты, работая во всем мире, обеспечивают свою аудиторию всесторонней, оперативной и достоверной информацией на самом высоком уровне, представляя страну в международном медийном пространстве. МИА "Россия сегодня" является надежным информационным партнером Федеральной службы судебных приставов. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность за конструктивное сотрудничество, за интерес к работе ФССП России", - приводятся слова Аристова в поздравительной телеграмме.
Кроме того, главный пристав России пожелал коллективу агентства здоровья и успехов во всех начинаниях.
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РоссияДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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