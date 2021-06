https://ria.ru/20210623/filmy-1738165889.html

Екатерина Яковлева: иностранцы любят фильмы про космос и культуру

Круглосуточный документальный телеканал RTД отмечает 10 лет с момента выхода в эфир. Телеканал из России, вещающий на русском и английском языках, доступен более чем в 70 странах мира. О том, как менялся телеканал, что иностранцы хотят узнавать о России и как документальное кино может повлиять на жизнь героев, рассказала руководитель RTД Екатерина Яковлева.— Каналу RTД исполняется 10 лет. Уже можно подводить итоги? — Ровно 10 лет назад тогда ещё президент Дмитрий Медведев запустил наш эфир, нажав символически на кнопку. С тех пор мы сняли более 800 документальных фильмов и около 1000 сериальных эпизодов. А это более 80 000 часов в эфире! Тогда канал назывался RT Documentary и рассказывал в основном о нашей стране. Cо временем мы пришли к тому, что зрители хотят узнавать не только о России. Так мы расширились до пределов земного шара и стали называться RTД. Наши съемочные группы побывали на всех континентах и самых далеких землях. От Северной Кореи до Фарерских островов, от глубин сибирской тайги до Мавритании, от тропических лесов Амазонки до райских островов Филиппин... Приятно, что фильмы RТД отмечают на международных и российских кинофестивалях, в том числе таких именитых, как New York Festivals, Telly Awards, US International Film and Video Festival. Всего в нашей копилке более 40 наград. — Хочет ли иностранный зритель узнавать нашу страну? — О России смотреть очень любят – особенно иностранным зрителям интересны фильмы про космос, нашу культуру и на военную тематику. Например, ленты про балет ("Танец маленьких лебедей" и "Балет, пот и слезы") неизменно набирают миллионные просмотры в соцсетях на разных языках. Как и фильмы про автомат Калашникова. — Как сделать документальное кино интересным? Каким должен быть фильм, чтобы понравиться зрителю? — Прежде всего, фильм – это история. И от того, как ты ее расскажешь, зависит интерес зрителей. Рассказывать надо с интригой. Обязательно яркое начало, пара неожиданных поворотов, захватывающая кульминация и концовка, которую невозможно забыть. То есть, по сути, все те правила, по которым снимаются художественные фильмы, применимы и в документальном кино. — Какие истории запомнились больше всего Вам лично? — Сложно забыть истории, когда ребята из съемочных групп попадали под обстрелы, бомбежки или сталкивались с бандитскими группировками. Например, во время съемок фильма "Дети войны" о детях-солдатах в Центральноафриканской Республике нашей съемочной группе пришлось ночевать в местной церкви на циновках, потому что это было единственное безопасное место. А снимать взрослое население нужно было до полудня, так как потом многие мужчины уже находятся под воздействием наркотических веществ и могут вести себя агрессивно. Неизвестно, что им придет в голову, когда они увидят направленную на них камеру, – ведь у многих там есть оружие. — Расскажите про реакцию зрителей. Как вы понимаете, что фильм попал в точку? — Самый мощный для нас сигнал – когда картины RTD вызывают общественный резонанс. Так, фильм "Невесты поневоле” привлек внимание к похищению молодых девушек в Киргизии. В стране даже было ужесточено наказание за похищение женщин и насильственные браки. Фильм "Афганские плейбои" – о сексуальной эксплуатации мальчиков в Афганистане – способствовал принятию законов о защите прав несовершеннолетних. А еще нам часто пишут зрители, предлагая помощь нашим героям. Например, фильм "Мама Уганда" о женщине, родившей 44 детей, вышел полтора года назад, а письма с вопросами, как ей помочь, мы получаем до сих пор. — Над чем работаете сейчас? Каких ждать премьер? —Готовятся к эфиру сразу несколько ярких проектов. Из-за пандемии ездить по миру стало сложнее, поэтому многое мы снимаем в России. И это стало стимулом, чтобы рассказывать о нашей стране еще больше. Интересным должен получиться фильм про новый российский суперседан Aurus – "Автомобиль для Президента". Драматичным выходит проект про борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Мы показываем жизнь, как она есть.

