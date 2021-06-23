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ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки - РИА Новости, 23.06.2021
ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России готова выделить 2,4 миллиона рублей на закупку фейерверков для государственных нужд, следует из данных портала... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:00
2021-06-23T17:01
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
балашиха
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России готова выделить 2,4 миллиона рублей на закупку фейерверков для государственных нужд, следует из данных портала госзакупок."Закупка фейерверков для обеспечения государственных нужд в 2021 году", - сформулирован объект закрытого аукциона.Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 2,4 миллиона рублей. Финансирование для нужд войсковой части 55056 осуществляется из федерального бюджета."Позиция №1: 105-мм фейерверк - 672 шт… Позиция №2: 195-мм фейерверк - 195 шт", - значится в документации закупки.Согласно условиям закупки, товар необходимо поставить в город Балашиху Московской области в срок до 1 ноября включительно.Проведение закрытого аукциона намечено на 5 июля.
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россия
балашиха
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балашиха, московская область (подмосковье), общество
ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00 23.06.2021 (обновлено: 17:01 23.06.2021)
 
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ФСБ России потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки для госнужд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России готова выделить 2,4 миллиона рублей на закупку фейерверков для государственных нужд, следует из данных портала госзакупок.
"Закупка фейерверков для обеспечения государственных нужд в 2021 году", - сформулирован объект закрытого аукциона.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 2,4 миллиона рублей. Финансирование для нужд войсковой части 55056 осуществляется из федерального бюджета.
"Позиция №1: 105-мм фейерверк - 672 шт… Позиция №2: 195-мм фейерверк - 195 шт", - значится в документации закупки.
Согласно условиям закупки, товар необходимо поставить в город Балашиху Московской области в срок до 1 ноября включительно.
Проведение закрытого аукциона намечено на 5 июля.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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