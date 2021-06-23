https://ria.ru/20210623/feyerverk-1738279606.html

ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки

ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки - РИА Новости, 23.06.2021

ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России готова выделить 2,4 миллиона рублей на закупку фейерверков для государственных нужд, следует из данных портала... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:00

2021-06-23T17:00

2021-06-23T17:01

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

балашиха

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732188158_0:0:1766:994_1920x0_80_0_0_e73d44ca1c5988849af3f5a513284485.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России готова выделить 2,4 миллиона рублей на закупку фейерверков для государственных нужд, следует из данных портала госзакупок."Закупка фейерверков для обеспечения государственных нужд в 2021 году", - сформулирован объект закрытого аукциона.Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 2,4 миллиона рублей. Финансирование для нужд войсковой части 55056 осуществляется из федерального бюджета."Позиция №1: 105-мм фейерверк - 672 шт… Позиция №2: 195-мм фейерверк - 195 шт", - значится в документации закупки.Согласно условиям закупки, товар необходимо поставить в город Балашиху Московской области в срок до 1 ноября включительно.Проведение закрытого аукциона намечено на 5 июля.

https://ria.ru/20210414/borba-1728221939.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балашиха, московская область (подмосковье), общество