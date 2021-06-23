https://ria.ru/20210623/esminets-1738266075.html

Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender

Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender - РИА Новости, 23.06.2021

Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender

Экипаж британского эсминца Defender предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах России, но эти РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:08

2021-06-23T16:08

2021-06-23T16:36

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экипаж британского эсминца Defender предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах России, но эти сигналы остались без ответа, заявили в Министерстве обороны.Ранее Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение границы у мыса Фиолент в Черном море. Для этого пришлось сделать предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения эсминца, который на три километра вошел в территориальное море. После этого он покинул российские воды. В Минобороны России вызвали атташе при посольстве Великобритании."Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца", — пояснили в Минобороны.В ведомстве расценивают опасные действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года."Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем", — говорится в сообщении Минобороны.В Министерстве обороны Великобритании при этом утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял. Как считают в британском ведомстве, Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html

https://ria.ru/20210623/granitsa-1738257704.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738174959.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире