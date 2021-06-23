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Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender - РИА Новости, 23.06.2021
Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
Экипаж британского эсминца Defender предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах России, но эти РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:08
2021-06-23T16:36
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экипаж британского эсминца Defender предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах России, но эти сигналы остались без ответа, заявили в Министерстве обороны.Ранее Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение границы у мыса Фиолент в Черном море. Для этого пришлось сделать предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения эсминца, который на три километра вошел в территориальное море. После этого он покинул российские воды. В Минобороны России вызвали атташе при посольстве Великобритании."Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца", — пояснили в Минобороны.В ведомстве расценивают опасные действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года."Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем", — говорится в сообщении Минобороны.В Министерстве обороны Великобритании при этом утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял. Как считают в британском ведомстве, Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html
https://ria.ru/20210623/granitsa-1738257704.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738174959.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире
Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
16:08 23.06.2021 (обновлено: 16:36 23.06.2021)
 
© Фото : Royal Navy/LPhot Dan RosenbaumБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Royal Navy/LPhot Dan Rosenbaum

В Минобороны заявили, что нарушивший границу эсминец не реагировал на сигналы предупреждения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экипаж британского эсминца Defender предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах России, но эти сигналы остались без ответа, заявили в Министерстве обороны.
Ранее Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение границы у мыса Фиолент в Черном море. Для этого пришлось сделать предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения эсминца, который на три километра вошел в территориальное море. После этого он покинул российские воды. В Минобороны России вызвали атташе при посольстве Великобритании.
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"Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца", — пояснили в Минобороны.
В ведомстве расценивают опасные действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
"Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем", — говорится в сообщении Минобороны.
В Министерстве обороны Великобритании при этом утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял. Как считают в британском ведомстве, Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
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Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области.
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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