https://ria.ru/20210623/draka-1738249404.html

В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами

В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами

После конфликта между гражданами на западе Москвы четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:04

2021-06-23T15:04

2021-06-23T15:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После конфликта между гражданами на западе Москвы четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Конфликт между гражданами произошел на западе Москвы, четверо участников были доставлены в отдел полиции, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Судя по видео из социальных сетей, конфликт с дракой произошел между бритоголовыми молодыми людьми, напоминающими скинхедов, и, предположительно, приезжими. Как минимум у одного из участников драки был с собой предмет, похожий на пистолет, которым он угрожал своим оппонентам, а также нож.

https://ria.ru/20210607/draka-1735989077.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия