https://ria.ru/20210623/draka-1738249404.html
В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами
В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами
После конфликта между гражданами на западе Москвы четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:04
2021-06-23T15:04
2021-06-23T15:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После конфликта между гражданами на западе Москвы четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Конфликт между гражданами произошел на западе Москвы, четверо участников были доставлены в отдел полиции, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Судя по видео из социальных сетей, конфликт с дракой произошел между бритоголовыми молодыми людьми, напоминающими скинхедов, и, предположительно, приезжими. Как минимум у одного из участников драки был с собой предмет, похожий на пистолет, которым он угрожал своим оппонентам, а также нож.
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москва, происшествия
В Москве задержали четырех человек после конфликта со скинхедами
Четверо попали в полицию после конфликта с участием скинхедов в Москве
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
После конфликта между гражданами на западе Москвы
четыре человека были доставлены в отдел полиции, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Конфликт между гражданами произошел на западе Москвы, четверо участников были доставлены в отдел полиции, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
Судя по видео из социальных сетей, конфликт с дракой произошел между бритоголовыми молодыми людьми, напоминающими скинхедов, и, предположительно, приезжими. Как минимум у одного из участников драки был с собой предмет, похожий на пистолет, которым он угрожал своим оппонентам, а также нож.