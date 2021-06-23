https://ria.ru/20210623/draka-1738141029.html

"Били толпой, арестован один": кто стоит за гибелью сотрудника "Лукойла"

"Били толпой, арестован один": кто стоит за гибелью сотрудника "Лукойла" - РИА Новости, 23.06.2021

"Били толпой, арестован один": кто стоит за гибелью сотрудника "Лукойла"

В Башкирии следователи разбираются в обстоятельствах гибели 30-летнего Владислава Булычева, на которого напала толпа с палками и кусками арматуры. Избивали... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

2021-06-23T12:19

россия

республика башкортостан

лукойл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Башкирии следователи разбираются в обстоятельствах гибели 30-летнего Владислава Булычева, на которого напала толпа с палками и кусками арматуры. Избивали безжалостно и методично — врачи диагностировали тяжелейшую травму головы и ушиб сердца. РИА Новости выясняло, почему после массовой драки за решеткой оказался только один подозреваемый.Ночные разборкиВечером 5 июня к жителю пермского поселка Куеда Владиславу Булычеву зашел двоюродный брат Илья и попросил съездить с ним в село Беляшево, в соседнюю Башкирию."Зачем — толком не объяснил. Сказал лишь, что одному знакомому понадобилась помощь, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Евгений Галиахметов, который проходит по уголовному делу свидетелем. — Мы с Владом сели в машину, где, кроме Ильи, были его приятель и какая-то девушка, после чего впятером отправились в Беляшево. Драться точно ни с кем не собирались, иначе надели бы кроссовки, а то как были в шлепанцах, так и остались".От Куеды до Беляшево — 24 километра по проселочным дорогам. По словам Евгения, там гостей ждали — едва они вышли из машины, их обступили около десятка человек с бейсбольными битами, палками и обрезками арматуры в руках. Кто-то даже размахивал автомобильным домкратом."Парни пытались поговорить, я стоял в стороне и не вмешивался, — вспоминает Галиахметов. — Однако быстро прозвучали взаимные оскорбления, началась драка. Хотя и дракой это назвать сложно — больше походило на массовое избиение. Мы, конечно, пытались сопротивляться, но силы были слишком неравны".В какой-то момент брат Булычева вместе с приятелем и девушкой не выдержали, запрыгнули в машину и уехали, оставив двоих друзей. Больше всего от разъяренной толпы досталось Владиславу: его повалили на землю и долго наносили удары. Вскоре он перестал подавать признаки жизни.Евгений тоже пострадал, но не настолько серьезно. "Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы толпу не спугнула женщина, живущая неподалеку, — добавляет он. — Подняв шум, она привлекла внимание соседей. А потом попросила знакомого отвезти нас обратно в Куеду. Мы погрузили Влада на заднее сиденье. Дома сразу вызвали скорую"."Чувствовала неладное"В больнице у пострадавшего диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, ушиб сердца, перелом руки и множество гематом по всему телу."В ту ночь я несколько раз просыпалась с каким-то тревожным ощущением, — говорит мать погибшего Гульзар. — Как будто чувствовала: происходит что-то нехорошее. Утром ко мне приехала дочь и сообщила, что сына избили, он в реанимации в тяжелейшем состоянии. Десять дней в коме, операция на сердце, но в сознание так и не пришел — 15 июня его не стало".Как только медики проинформировали полицию о драке, возбудили уголовное дело по первой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". А спустя пару дней задержали подозреваемого — 31-летнего Ивана Васильева из села Беляшево. По версии следствия, именно он нанес удар, от которого Владислав впал в кому. Хотя, судя по фотографиям из больницы, на лице молодого человека буквально не было живого места.На фото: Иван ВасильевКак объяснили РИА Новости в Белебеевском суде Республики Башкортостан, 8 июня Васильева по ходатайству следователя полиции отправили в СИЗО, где он пробудет ближайшие два месяца.Между тем уголовное дело из МВД должны передать в СК, а квалификацию статьи ужесточить — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".В республиканском управлении СК пообещали дать комментарии позже, когда изучат все обстоятельства, — материалы должны поступить к ним на днях."Нашли стрелочника"Родные погибшего обратились к главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой проконтролировать ход расследования. Они опасаются, что остальные участники жестокого избиения уйдут от уголовной ответственности, а всю вину возьмет на себя Васильев."Сначала оперативники задержали троих, — рассказывает сестра Владислава Виолетта. — Непонятно, почему двоих отпустили. Хотя все, кто там был, утверждают: брата избивала целая толпа. Полицейские уверяют нас, что до сих пор устанавливают личности участников драки — неужели так сложно найти людей в небольшой деревне, где все друг друга знают? Позади две недели, а с мертвой точки ничего так и не сдвинулось. Мы даже сами хотели съездить в Беляшево, однако силовики намекнули, что местные нам будут, мягко говоря, не рады".В башкирском селе трактуют драку по-своему — считают, что массового избиения не было, а местные парни лишь защищались от приехавших на разборки гостей. В частности, у Васильева выбили два зуба, одному его приятелю сломали нос."Ивана знает все село, — говорит местная жительница Ильмира. — Очень порядочный и совершенно неконфликтный, первым никогда в драку не полезет. Наверняка его спровоцировали. В итоге Ваня сидит, а дома у него жена и трое детей". РИА Новости связалось с супругой задержанного, однако общаться она отказалась.О погибшем друзья и знакомые тоже отзываются только положительно — сразу после армии он устроился в "Лукойл", где проработал около десяти лет. В прошлом году заочно поступил в колледж, поскольку специальное образования открывало перспективы для карьерного роста, а в нефтяной компании Булычев был на хорошем счету. У него остались жена и двое малолетних детей.

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

россия

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россия, республика башкортостан, лукойл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия