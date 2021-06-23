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ВСУ обстреляли шахту в Донецке
ВСУ обстреляли шахту в Донецке - РИА Новости, 23.06.2021
ВСУ обстреляли шахту в Донецке
Промплощадка воздухоподающего ствола шахты имени Засядько в Донецке попала под обстрел украинских силовиков, никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:25
2021-06-23T22:25
ситуация в днр и лнр
министерство угля и энергетики днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Промплощадка воздухоподающего ствола шахты имени Засядько в Донецке попала под обстрел украинских силовиков, никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР."Сегодня на линии огня вооруженных формирований Украины снова оказалось государственное унитарное предприятие ДНР "Шахта имени Засядько". В 19.35 (совпадает с мск) были зафиксированы "прилеты" на промплощадку восточного воздухоподающего ствола №1 угледобывающего предприятия. В результате произошло возгорание поверхности дегазационного трубопровода", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.По информации ведомства, пожар локализован. В момент обстрела в шахте находилось около 150 горняков. Никто не пострадал.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html
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ситуация в днр и лнр, министерство угля и энергетики днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире
ВСУ обстреляли шахту в Донецке
22:25 23.06.2021
 
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Felipe Dana

ВСУ обстреляли шахту имени Засядько в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Промплощадка воздухоподающего ствола шахты имени Засядько в Донецке попала под обстрел украинских силовиков, никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
"Сегодня на линии огня вооруженных формирований Украины снова оказалось государственное унитарное предприятие ДНР "Шахта имени Засядько". В 19.35 (совпадает с мск) были зафиксированы "прилеты" на промплощадку восточного воздухоподающего ствола №1 угледобывающего предприятия. В результате произошло возгорание поверхности дегазационного трубопровода", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
По информации ведомства, пожар локализован. В момент обстрела в шахте находилось около 150 горняков. Никто не пострадал.
Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 17:40
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Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство угля и энергетики ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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