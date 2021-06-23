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ВСУ обстреляли шахту в Донецке

ВСУ обстреляли шахту в Донецке - РИА Новости, 23.06.2021

ВСУ обстреляли шахту в Донецке

Промплощадка воздухоподающего ствола шахты имени Засядько в Донецке попала под обстрел украинских силовиков, никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:25

2021-06-23T22:25

2021-06-23T22:25

ситуация в днр и лнр

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Промплощадка воздухоподающего ствола шахты имени Засядько в Донецке попала под обстрел украинских силовиков, никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР."Сегодня на линии огня вооруженных формирований Украины снова оказалось государственное унитарное предприятие ДНР "Шахта имени Засядько". В 19.35 (совпадает с мск) были зафиксированы "прилеты" на промплощадку восточного воздухоподающего ствола №1 угледобывающего предприятия. В результате произошло возгорание поверхности дегазационного трубопровода", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.По информации ведомства, пожар локализован. В момент обстрела в шахте находилось около 150 горняков. Никто не пострадал.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, министерство угля и энергетики днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире