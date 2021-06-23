https://ria.ru/20210623/donbass-1738324989.html
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2021
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив по ним почти 30 мин, сообщили в среду... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:34
2021-06-23T20:34
2021-06-23T20:34
ситуация в днр и лнр
сцкк
стирол
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982896_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_456ad303787481a1dbbbb292cb3bb3aa.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив по ним почти 30 мин, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Новгородское (под контролем Киева – ред.) – Широкая Балка (окраина Горловки – ред.), выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра; Новгородское – Озеряновка – выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982896_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_75096012815c0130b89d7853afb73054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе