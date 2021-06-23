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ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе

ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2021

ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донбассе

Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив по ним почти 30 мин, сообщили в среду... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:34

2021-06-23T20:34

2021-06-23T20:34

ситуация в днр и лнр

сцкк

стирол

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив по ним почти 30 мин, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Новгородское (под контролем Киева – ред.) – Широкая Балка (окраина Горловки – ред.), выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра; Новгородское – Озеряновка – выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире