В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что не фиксировали обстрелов в понедельник со стороны ВС Украины.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил представитель ведомства.
По его словам, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиновка.
"Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется", - добавил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минскойконтактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.