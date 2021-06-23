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В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.06.2021
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:37
2021-06-23T08:37
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что не фиксировали обстрелов в понедельник со стороны ВС Украины."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил представитель ведомства.По его словам, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиновка.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минскойконтактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210622/lnr-1738158622.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:37 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что не фиксировали обстрелов в понедельник со стороны ВС Украины.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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Группа по безопасности обсудила нападение ВСУ на наблюдательный пост ЛНР
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил представитель ведомства.
По его словам, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиновка.
"Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется", - добавил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минскойконтактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
 
 
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