https://ria.ru/20210623/donbass-1738177996.html

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.06.2021

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:37

2021-06-23T08:37

2021-06-23T08:37

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

украина

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что не фиксировали обстрелов в понедельник со стороны ВС Украины."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил представитель ведомства.По его словам, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиновка.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минскойконтактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210622/lnr-1738158622.html

https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире