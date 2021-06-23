Почти 600 дольщиков проблемных домов в Пермском крае получили компенсации
ПЕРМЬ, 23 июн – РИА Новости. Порядка 600 участников долевого строительства в Пермском крае получили компенсации, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Федеральным Фондом защиты прав дольщиков приняты решения о достройке 19 проблемных домов Пермского края и выдаче компенсаций дольщикам других 17 долгостроев. Причем работа по выплатам в отношении проблемных объектов уже завершается. Из 657 граждан средства уже получили 593 человека, ожидают компенсаций еще 64 человека", – говорится в сообщении.
Как добавляют в пресс-службе губернатора, общая сумма выплат по 17 объектам составляет 1,3 миллиарда рублей. Из 19 домов, по которым принято решение о достройке, 8 уже на стадии разработки проектов, по остальным – проходят конкурсы на проектирование, идет процесс передачи прав Региональному фонду защиты прав дольщиков, ведутся судебные процедуры. После достройки этих 19 объектов будут восстановлены права 2092 дольщиков.
"На рассмотрении Федерального Фонда защиты прав дольщиков осталось еще 11 домов региона <…> решения по ним ожидаются этим летом. Пять домов достраиваются застройщиками под контролем краевого Минстроя", – уточнили в пресс-службе губернатора.
Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, регион держит задачу по восстановлению прав дольщиков на особом контроле, поскольку она касается более 4 тыс. жителей края. "Мы не оставим их один на один с проблемой, будем решать ее до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру, либо не получит компенсацию", – подчеркнул Махонин.
Губернатор Пермского края также обратил внимание на важность работы правоохранительных органов в решении проблемы обманутых дольщиков. "Мы не можем позволять виновным в появлении долгостроев уйти от ответственности. Люди получили большой ворох проблем в результате действий недобросовестных застройщиков, поэтому неминуемость наказания должна быть", – заключил глава региона.
По информации пресс-службы губернатора Пермского края, сейчас в производстве находятся пять уголовных дел по категории "долевое строительство" и материалы трех доследственных проверок.