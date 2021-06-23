https://ria.ru/20210623/diktant-1738194417.html

"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта

"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта - РИА Новости, 23.06.2021

"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта

Просветительская акция "Тотальный диктант" состоится в 2022 году, несмотря на то, что она не получил грант Фонда президентских грантов, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:09

2021-06-23T11:09

2021-06-23T11:09

фонд президентских грантов

тотальный диктант

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Просветительская акция "Тотальный диктант" состоится в 2022 году, несмотря на то, что она не получил грант Фонда президентских грантов, сообщается на сайте проекта."Наш проект не получил гранта Фонда президентских грантов на 2022 год... Но, как вы знаете, любые вызовы для нашего проекта всегда становятся точками роста. Уверены, так будет и в этот раз. "Тотальный диктант – 2022" обязательно состоится. В каком масштабе и формате, пока не ясно, но он точно будет", - говорится в сообщении.Организаторы уточнили, что на средства гранта не только проводился диктант, а затем и онлайн-марафон, но и создавались обучающиеся курсы, проводилась работа в соцсетях — "все это сейчас мы вынуждены временно приостановить"."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20210412/diktant-1727888379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, тотальный диктант, общество