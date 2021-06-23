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https://ria.ru/20210623/diktant-1738194417.html
"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта
"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта - РИА Новости, 23.06.2021
"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта
Просветительская акция "Тотальный диктант" состоится в 2022 году, несмотря на то, что она не получил грант Фонда президентских грантов, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:09
2021-06-23T11:09
фонд президентских грантов
тотальный диктант
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Просветительская акция "Тотальный диктант" состоится в 2022 году, несмотря на то, что она не получил грант Фонда президентских грантов, сообщается на сайте проекта."Наш проект не получил гранта Фонда президентских грантов на 2022 год... Но, как вы знаете, любые вызовы для нашего проекта всегда становятся точками роста. Уверены, так будет и в этот раз. "Тотальный диктант – 2022" обязательно состоится. В каком масштабе и формате, пока не ясно, но он точно будет", - говорится в сообщении.Организаторы уточнили, что на средства гранта не только проводился диктант, а затем и онлайн-марафон, но и создавались обучающиеся курсы, проводилась работа в соцсетях — "все это сейчас мы вынуждены временно приостановить"."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20210412/diktant-1727888379.html
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фонд президентских грантов, тотальный диктант, общество
"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта
11:09 23.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей СорокинПисатель Дмитрий Глуховский читает текст во время тотального диктанта в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске
Писатель Дмитрий Глуховский читает текст во время тотального диктанта в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин

"Тотальный диктант — 2022" состоится, несмотря на отсутствие гранта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Просветительская акция "Тотальный диктант" состоится в 2022 году, несмотря на то, что она не получил грант Фонда президентских грантов, сообщается на сайте проекта.
"Наш проект не получил гранта Фонда президентских грантов на 2022 год... Но, как вы знаете, любые вызовы для нашего проекта всегда становятся точками роста. Уверены, так будет и в этот раз. "Тотальный диктант – 2022" обязательно состоится. В каком масштабе и формате, пока не ясно, но он точно будет", - говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что на средства гранта не только проводился диктант, а затем и онлайн-марафон, но и создавались обучающиеся курсы, проводилась работа в соцсетях — "все это сейчас мы вынуждены временно приостановить".
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 13:08
Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках
 
Фонд президентских грантовТотальный диктантОбщество
 
 
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