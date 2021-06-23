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"Правда тела". Диабет II типа
"Правда тела". Диабет II типа - РИА Новости, 23.06.2021
"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
2021-06-23T12:00
2021-06-23T12:00
2021-06-23T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
audio/mpeg
"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
audio/mpeg
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют “убийцей человечества”, рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.01:19 Как приобретается диабет и есть ли у него “возраст”05:45 Может ли развиться диабет, если диагноза “ожирение” у человека нет07:14 Что будет, если не лечить диабет12:05 “Человек просто упадет на тренажере”: можно ли с диабетом бросаться в спортзал13:55 Нужно ли считать гликемический индекс 16:45 Стоит ли переходить с сахара на сахарозаменители19:16 Что делать, если у ребенка преддиабетное состояние20:47 К каким продуктам приучать себя и детей, чтобы предотвратить диабетПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют “убийцей человечества”, рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина
.
01:19 Как приобретается диабет и есть ли у него “возраст”
05:45 Может ли развиться диабет, если диагноза “ожирение” у человека нет
07:14 Что будет, если не лечить диабет
12:05 “Человек просто упадет на тренажере”: можно ли с диабетом бросаться в спортзал
13:55 Нужно ли считать гликемический индекс
16:45 Стоит ли переходить с сахара на сахарозаменители
19:16 Что делать, если у ребенка преддиабетное состояние
20:47 К каким продуктам приучать себя и детей, чтобы предотвратить диабет
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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