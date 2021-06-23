Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210623/diabet-1738130944.html
"Правда тела". Диабет II типа
"Правда тела". Диабет II типа - РИА Новости, 23.06.2021
"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
2021-06-23T12:00
2021-06-23T12:00
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738130590_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_03ca4d103c500e302075e5f2711e8168.png
"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
audio/mpeg
"Правда тела". Диабет II типа
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
audio/mpeg
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют “убийцей человечества”, рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.01:19 Как приобретается диабет и есть ли у него “возраст”05:45 Может ли развиться диабет, если диагноза “ожирение” у человека нет07:14 Что будет, если не лечить диабет12:05 “Человек просто упадет на тренажере”: можно ли с диабетом бросаться в спортзал13:55 Нужно ли считать гликемический индекс 16:45 Стоит ли переходить с сахара на сахарозаменители19:16 Что делать, если у ребенка преддиабетное состояние20:47 К каким продуктам приучать себя и детей, чтобы предотвратить диабетПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738130590_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_317b3d1fae4440888b53b4b9bf5d65ff.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Правда тела". Диабет II типа

12:00 23.06.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Диабет II типа
12:00
Читать ria.ru в
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как “сладкая кровь” влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют “убийцей человечества”, рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
01:19 Как приобретается диабет и есть ли у него “возраст”
05:45 Может ли развиться диабет, если диагноза “ожирение” у человека нет
07:14 Что будет, если не лечить диабет
12:05 “Человек просто упадет на тренажере”: можно ли с диабетом бросаться в спортзал
13:55 Нужно ли считать гликемический индекс
16:45 Стоит ли переходить с сахара на сахарозаменители
19:16 Что делать, если у ребенка преддиабетное состояние
20:47 К каким продуктам приучать себя и детей, чтобы предотвратить диабет
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД оценил слова Псаки об отсутствии предупреждений об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
16:21В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
16:20Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
16:17Меркель раскритиковала принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
16:11Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
16:08Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
Лента новостейМолния