https://ria.ru/20210623/chechnya-1738285295.html
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:21
2021-06-23T17:21
2021-06-23T17:21
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и банкам посмотреть на регион "не через бинокль".В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции."У нас серьезные проблемы с банковской системой. Некоторые с уважением относятся, некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому если бы вы дали поручение и правительству, и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не "через бинокль", а с открытыми глазами... мы прозрачны для них", - обратился глава Чечни к Путину.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738282090.html
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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
Кадыров заявил, что в Чечне есть проблемы с банковской системой