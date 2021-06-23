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Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:21
2021-06-23T17:21
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и банкам посмотреть на регион "не через бинокль".В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции."У нас серьезные проблемы с банковской системой. Некоторые с уважением относятся, некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому если бы вы дали поручение и правительству, и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не "через бинокль", а с открытыми глазами... мы прозрачны для них", - обратился глава Чечни к Путину.
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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров
Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:21 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кадыров заявил, что в Чечне есть проблемы с банковской системой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и банкам посмотреть на регион "не через бинокль".
В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции.
"У нас серьезные проблемы с банковской системой. Некоторые с уважением относятся, некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому если бы вы дали поручение и правительству, и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не "через бинокль", а с открытыми глазами... мы прозрачны для них", - обратился глава Чечни к Путину.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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РоссияЧеченская республика (Чечня)Владимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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