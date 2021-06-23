https://ria.ru/20210623/chechnya-1738285295.html

Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне

Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021

Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:21

2021-06-23T17:21

2021-06-23T17:21

россия

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике есть проблемы с банковской системой и попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству и банкам посмотреть на регион "не через бинокль".В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции."У нас серьезные проблемы с банковской системой. Некоторые с уважением относятся, некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому если бы вы дали поручение и правительству, и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не "через бинокль", а с открытыми глазами... мы прозрачны для них", - обратился глава Чечни к Путину.

https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738282090.html

россия

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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров