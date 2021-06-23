https://ria.ru/20210623/chechnya-1738280043.html

Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне

Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021

Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне

Ситуация с коронавирусом в Чечне находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заражений, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:01

2021-06-23T17:01

2021-06-23T17:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

владимир путин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Чечне находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заражений, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину.В среду Путин провел встречу с Кадыровым в режиме видеоконференции."Ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, но наблюдается небольшой рост ежедневных заражений. Имеется достаточный запас тест-систем, лекарств и койко-мест", - сказал Кадыров.В случае необходимости власти готовы за сутки развернуть дополнительно еще порядка 2 тысяч коек для больных коронавирусом, добавил он.

https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html

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2021

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