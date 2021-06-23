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Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
Ситуация с коронавирусом в Чечне находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заражений, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:01
2021-06-23T17:01
2021-06-23T17:21
распространение коронавируса
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здоровье - общество
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Чечне находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заражений, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину.В среду Путин провел встречу с Кадыровым в режиме видеоконференции."Ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, но наблюдается небольшой рост ежедневных заражений. Имеется достаточный запас тест-систем, лекарств и койко-мест", - сказал Кадыров.В случае необходимости власти готовы за сутки развернуть дополнительно еще порядка 2 тысяч коек для больных коронавирусом, добавил он.
https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html
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Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01 23.06.2021 (обновлено: 17:21 23.06.2021)
Кадыров доложил Путину, что ситуация с коронавирусом в Чечне под контролем