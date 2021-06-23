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https://ria.ru/20210623/buryatiya-1738282600.html
Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Бригады врачей для работы в Бурятии, где объявили локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом, формируются федеральным центром по поручению главы Минздрава... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:11
2021-06-23T17:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бригады врачей для работы в Бурятии, где объявили локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом, формируются федеральным центром по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд."Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. К сожалению, растёт число умерших пациентов. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике", - сообщила Лудупова, слова которой приводит пресс-служба республиканского правительства.
https://ria.ru/20210623/lokdaun-1738273998.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:11 23.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минздрав направит в Бурятию бригады врачей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бригады врачей для работы в Бурятии, где объявили локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом, формируются федеральным центром по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.
"Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. К сожалению, растёт число умерших пациентов. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике", - сообщила Лудупова, слова которой приводит пресс-служба республиканского правительства.
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