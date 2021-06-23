https://ria.ru/20210623/bi2-1738269930.html
Концерт "Би-2" в Москве пройдет без зрителей
Концерт "Би-2" в Москве пройдет без зрителей - РИА Новости, 23.06.2021
Концерт "Би-2" в Москве пройдет без зрителей
Группа "Би-2", которая планировала провести масштабный концерт в "Лужниках" 20 июня, вместо этого проведет концерт перед пустыми трибунами, который будет... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:32
2021-06-23T19:32
2021-06-23T19:32
культура
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би-2
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группа "Би-2", которая планировала провести масштабный концерт в "Лужниках" 20 июня, вместо этого проведет концерт перед пустыми трибунами, который будет транслироваться в режиме онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.Концерт "Би-2" неоднократно переносился в связи с эпидемиологической ситуацией, группа планировала выступить 20 июня на стадионе "Лужники", однако мероприятие было отменено."27 июня в 19.00 мультимедийный сервис Okko проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы Би-2 "Сверим сердца" посреди пустынных "Лужников". Буквально на днях там должен был состояться NewBest XL – один из самых масштабных концертов в истории группы", – рассказали в пресс-службе.Уточняется, что на концерте группа впервые исполнит для зрителей новую песню "Нам не нужен герой", которая собрала за неделю 2,5 миллиона просмотров на YouTube. В перерывах между песнями группа расскажет, как проходили съемки этого клипа, пообщается со зрителями и обсудит судьбу перенесенного концерта NewBest XL.Шура Би-2 (творческий псевдоним Александра Умана) в свою очередь отметил, что онлайн-концерт – это отличный способ поддержать друг друга.Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.
https://ria.ru/20210621/b2-1737858496.html
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музыка, новости культуры, би-2
Концерт "Би-2" в Москве пройдет без зрителей
"Би-2" проведет концерт в "Лужниках" без зрителей, его будут транслировать онлайн
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группа "Би-2", которая планировала провести масштабный концерт в "Лужниках" 20 июня, вместо этого проведет концерт перед пустыми трибунами, который будет транслироваться в режиме онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
Концерт "Би-2" неоднократно переносился в связи с эпидемиологической ситуацией, группа планировала выступить 20 июня на стадионе "Лужники", однако мероприятие было отменено.
"27 июня в 19.00 мультимедийный сервис Okko проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы Би-2 "Сверим сердца" посреди пустынных "Лужников". Буквально на днях там должен был состояться NewBest XL – один из самых масштабных концертов в истории группы", – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что на концерте группа впервые исполнит для зрителей новую песню "Нам не нужен герой", которая собрала за неделю 2,5 миллиона просмотров на YouTube.
В перерывах между песнями группа расскажет, как проходили съемки этого клипа, пообщается со зрителями и обсудит судьбу перенесенного концерта NewBest XL.
"От ситуации с вынужденными переносами концертов в первую очередь страдают именно зрители — поэтому очень важно поддерживать связь со своей аудиторией даже в условиях отсутствия живых выступлений", - рассказал Лева Би-2 (творческий псевдоним Игоря Бортника).
Шура Би-2 (творческий псевдоним Александра Умана) в свою очередь отметил, что онлайн-концерт – это отличный способ поддержать друг друга.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.