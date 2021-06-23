https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html

В Белоруссии рассказали о желании ряда стран сделать республику "изгоем"

В Белоруссии рассказали о желании ряда стран сделать республику "изгоем" - РИА Новости, 23.06.2021

В Белоруссии рассказали о желании ряда стран сделать республику "изгоем"

Ряд стран Европы в условиях влияния на них США хотят сделать небольшую Белоруссию "изгоем" и уничтожить ее, заявил в среду глава минобороны республики Виктор... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:39

2021-06-23T12:39

2021-06-23T12:39

россия

московская конференция по международной безопасности

министерство обороны белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Ряд стран Европы в условиях влияния на них США хотят сделать небольшую Белоруссию "изгоем" и уничтожить ее, заявил в среду глава минобороны республики Виктор Хренин."Отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в "трансатлантические объятия" американских союзников. Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом, в качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяют зону оккупации. Она стремительно милитаризируется… В логике оккупации европейских государств Америкой становится понятна их реакция на суверенные действия Республики Беларусь. Вероятно, не дает покоя ущемленная национальная гордость стран Европы, не имеющих в условиях фактической оккупации такого права на суверенитет. Поэтому появляется желание сделать небольшую Беларусь страной-изгоем и уничтожить ее", - заявил Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности. Трансляция мероприятия ведется онлайн.Как указал министр, в ход при этом идет инструментарий гибридной войны, и "главный удар приходится по экономике и всему, что приносит деньги".В частности, Хренин обратил внимание, что в настоящее время строится военная база в Польше, кроме того, под видом защиты Прибалтики танковые батальоны вооруженных сил США "бесконечно ротируются в десятке километров от границы" Белоруссии. Украина, по словам главы минобороны Белоруссии, "зовет к себе британские войска"."При этом мы становимся свидетелями того, как войска и силы третьих стран осваивают театр вероятных будущих военных действий у наших границ. Растут военные бюджеты, форсированными темпами закупается ударно-наступательное вооружение", - добавил глава ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская конференция по международной безопасности, министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире