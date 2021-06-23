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Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске - РИА Новости, 23.06.2021
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске
Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:06
2021-06-23T12:06
2021-06-23T12:06
московская конференция по международной безопасности
министерство обороны сша
минск
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Московской конференции по международной безопасности."В условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения", - сказал он.По его словам, возобновились работы в области биологии и генной инженерии. Белорусский министр напомнил, что два года назад Минск указывал на опасность, исходящую от биологических лабораторий в странах постсоветского пространства."В них сейчас заправляют делами представители Пентагона", - подчеркнул Хренин.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html
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московская конференция по международной безопасности, министерство обороны сша, минск, в мире
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске
Министр обороны Белоруссии заявил. что ряд стран исследуют новые виды оружия массового уничтожения