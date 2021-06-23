Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738210287.html
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске - РИА Новости, 23.06.2021
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске
Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:06
2021-06-23T12:06
московская конференция по международной безопасности
министерство обороны сша
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_9cff5adec61c9415f6e1e029179e7779.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Московской конференции по международной безопасности."В условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения", - сказал он.По его словам, возобновились работы в области биологии и генной инженерии. Белорусский министр напомнил, что два года назад Минск указывал на опасность, исходящую от биологических лабораторий в странах постсоветского пространства."В них сейчас заправляют делами представители Пентагона", - подчеркнул Хренин.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738185468.html
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1e4d11a8cb43e1a43503a8a3f4a48e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская конференция по международной безопасности, министерство обороны сша, минск, в мире
Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске
12:06 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Министр обороны Белоруссии заявил. что ряд стран исследуют новые виды оружия массового уничтожения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Московской конференции по международной безопасности.
"В условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:08
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
По его словам, возобновились работы в области биологии и генной инженерии. Белорусский министр напомнил, что два года назад Минск указывал на опасность, исходящую от биологических лабораторий в странах постсоветского пространства.
"В них сейчас заправляют делами представители Пентагона", - подчеркнул Хренин.
Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:42
Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу
 
Московская конференция по международной безопасностиМинистерство обороны СШАМинскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД оценил слова Псаки об отсутствии предупреждений об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
16:21В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
16:20Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
16:17Меркель раскритиковала принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
16:11Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
16:08Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
Лента новостейМолния