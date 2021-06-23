https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738210287.html

Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске

Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске - РИА Новости, 23.06.2021

Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения, заявили в Минске

Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:06

2021-06-23T12:06

2021-06-23T12:06

московская конференция по международной безопасности

министерство обороны сша

минск

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Московской конференции по международной безопасности."В условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения", - сказал он.По его словам, возобновились работы в области биологии и генной инженерии. Белорусский министр напомнил, что два года назад Минск указывал на опасность, исходящую от биологических лабораторий в странах постсоветского пространства."В них сейчас заправляют делами представители Пентагона", - подчеркнул Хренин.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.

https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738185468.html

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, министерство обороны сша, минск, в мире