https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738207259.html

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах - РИА Новости, 23.06.2021

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах

Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:48

2021-06-23T11:48

2021-06-23T11:48

россия

московская конференция по международной безопасности

одкб

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в среду министр обороны республики Виктор Хренин."Что касается чисто военных аспектов интеграции. Мы продолжим формировать и проводить единую военную политику (в рамках ОДКБ и Союзного государства с РФ – ред.). В ее рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие противник и источник угрозы, ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, трансляция мероприятия ведется онлайн.Министр также подчеркнул, что Белоруссия продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.

https://ria.ru/20210623/integratsiya-1738206838.html

россия

белоруссия

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россия, московская конференция по международной безопасности, одкб, белоруссия, в мире