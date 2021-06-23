Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738207259.html
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах - РИА Новости, 23.06.2021
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах
Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:48
2021-06-23T11:48
россия
московская конференция по международной безопасности
одкб
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664879173e71bafcdbd74fe59402dce4.jpg
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в среду министр обороны республики Виктор Хренин."Что касается чисто военных аспектов интеграции. Мы продолжим формировать и проводить единую военную политику (в рамках ОДКБ и Союзного государства с РФ – ред.). В ее рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие противник и источник угрозы, ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, трансляция мероприятия ведется онлайн.Министр также подчеркнул, что Белоруссия продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.
https://ria.ru/20210623/integratsiya-1738206838.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77afe7d109d501c29d1dea4e4494ea78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская конференция по международной безопасности, одкб, белоруссия, в мире
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах
11:48 23.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Белоруссия хочет пересмотреть понятия "противник" и "источник угрозы" в союзных документах

Читать ria.ru в
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в среду министр обороны республики Виктор Хренин.
"Что касается чисто военных аспектов интеграции. Мы продолжим формировать и проводить единую военную политику (в рамках ОДКБ и Союзного государства с РФ – ред.). В ее рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие противник и источник угрозы, ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, трансляция мероприятия ведется онлайн.
Министр также подчеркнул, что Белоруссия продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
11:46Союзное государство
Министр обороны Белоруссии заявил об ускорении интеграции с союзниками
 
РоссияМосковская конференция по международной безопасностиОДКББелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД оценил слова Псаки об отсутствии предупреждений об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
16:21В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
16:20Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
16:17Меркель раскритиковала принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
16:11Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
16:08Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
Лента новостейМолния