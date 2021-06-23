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Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах - РИА Новости, 23.06.2021
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах
Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:48
2021-06-23T11:48
2021-06-23T11:48
россия
московская конференция по международной безопасности
одкб
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Белоруссия предлагает пересмотреть в военных доктринальных документах в рамках интеграционных объединений понятия "противник" и "источник угрозы", заявил в среду министр обороны республики Виктор Хренин."Что касается чисто военных аспектов интеграции. Мы продолжим формировать и проводить единую военную политику (в рамках ОДКБ и Союзного государства с РФ – ред.). В ее рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие противник и источник угрозы, ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, трансляция мероприятия ведется онлайн.Министр также подчеркнул, что Белоруссия продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская конференция по международной безопасности, одкб, белоруссия, в мире
Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах
Белоруссия хочет пересмотреть понятия "противник" и "источник угрозы" в союзных документах