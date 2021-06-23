https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии

"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2021

"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии

РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

софия сапега

роман протасевич

наталья кочанова

россия

telegram (приложение)

александр лукашенко

белоруссия

сша

минский автомобильный завод

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. Очередные санкции Европейского союза против Белоруссии коснулись десятков граждан республики: силовиков, чиновников, бизнесменов. Под ограничения попали и крупнейшие белорусские предприятия: МАЗ, БелАЗ, Новая нефтяная компания. Синхронно с Брюсселем о рестрикциях объявили Вашингтон, Лондон и Оттава, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил продолжения давления. По кому придется самый сильный удар — разбиралось РИА Новости.Черные спискиБрюссель продолжает реагировать на вынужденную посадку в Минске следовавшего в Вильнюс самолета Ryanair. С рейса сняли и задержали активиста, редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вместе с россиянкой Софьей Сапегой.Это уже четвертый пакет санкций Евросоюза. Речь идет о силовиках — замминистра внутренних дел Николае Карпенкове, начальнике минского ГУВД Михаиле Грибе, бизнесменах — совладельце Bremino Group Алексее Олексине, у которого, по данным СМИ, есть интересы и в других отраслях, собственнике оптовой компании Belglobalstart Сергее Тетерине. Не забыли и о депутатах, упомянули несколько журналистов.Экономические ограничения ввели на логистических операторов Bremino Group и Logex, брокера Globalcustom, Новую нефтяную компанию, машиностроительного дилера Sohra. Некоторые из этих предприятий — ключевые для экономики республики, обеспечивают значительную долю экспорта.В американских черных списках — Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, внутренние войска того же ведомства, управление внутренних дел Бреста, основная спецслужба — КГБ и Центр изоляции на улице Окрестина.Под персональными американскими санкциями — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и председатель КГБ Иван Тертель.Канадцы наложили вето на генпрокурора Андрея Шведа, командующего ВВС республики Игоря Голуба и еще 15 сановников и военных. Из предприятий — БелАЗ, Новая нефтяная компания, МАЗ. Британцы тоже включили в список высших должностных лиц, а также Белорусскую нефтяную компанию и "Белаэронавигацию".Транзит проблемыИз европейских стран экономически больше всего с Белоруссией связана Литва — вот кто пострадает в первую очередь. Поэтому в Вильнюсе выражаются неоднозначно. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила: "Если будет предпринят весь спектр (мер против) действий, благодаря которым режим получает доход, необходимый для своих структур, способствующих преследованию людей, Литва поддержит такие санкции".Но, с другой стороны, признала, что ограничения скажутся и на литовских компаниях: "Прежде всего нужно очень точно знать потери, и это сильно зависит от модальности решений".Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис указал, что издержки понесет и Москва: "Убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, ЕС и Литва, вводя санкции, частично взваливают их на Россию".Но упомянул и риски для грузовых потоков через Литву. "На этой неделе юристы должны подготовить пояснительные записки именно по транзиту", — уточнил он.А советник президента Аста Скайсгирите сразу предупредила порт Клайпеды и Литовские железные дороги о падении объемов перевозок.Белорусские товары обеспечивали треть грузооборота. "Конечно, чтобы компенсировать это, потребуется много лет", — признавал представитель Литовских железных дорог Томас Дигайтис. В том же духе высказывался и глава Клайпедского порта Альгис Латакс. На что рассчитывает ЕС"Главная особенность в том, что санкции ввели против крупных белорусских предприятий, связанных с важными секторами экономики. Это нанесет ущерб, плюс еще не преодолели последствия пандемии", — рассуждает в разговоре с РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Сотрудничество с Москвой не избавит от убытков. "Кроме того, для российских контрагентов эти санкции — тоже сигнал. Особенно если взаиморасчеты с белорусами были в евро или долларах. Это создает для нас препятствия. Возникают понятные опасения. На это, видимо, и рассчитывают европейцы", — предполагает собеседник агентства.Своеобразным маркером готовности Минска к интеграции было бы создание национальной платежной системы в формате Союзного государства, считает Тимофеев. Соответственно, отказ от этого продемонстрирует, что республика не собирается менять привычную политику.Неслучайно реплика об издержках России прозвучала из уст литовского министра, отмечает глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. Ведь в ЕС именно Прибалтика понесет наибольшие потери от противостояния с Минском. "Москву так пытаются пугать — якобы интеграция выйдет боком", — говорит эксперт.Санкции для Минска не новость — страна живет в таком режиме с 2000-х. Белорусские НПЗ были под американскими ограничениями с 2006-го до 2015 года и продолжали перерабатывать российскую нефть, напоминает Лизан. А вообще, игроки мирового нефтяного рынка научились все это обходить — например, своповыми сделками, когда поставки формально идут из третьей страны.В то же время определенные трудности возникнут у МАЗа, у которого относительно невысока степень локализации критически важных узлов. БелАЗ лучше интегрирован в российские цепочки производства. Неприятен, но не фатален для Минска запрет на экспорт калийных удобрений, уточняет собеседник РИА Новости.При этом поднять на бунт население не удастся. "У протеста нет лидеров, люди разочаровались в оппозиции, силовая машина, если можно так выразиться, наэлектризована, а организовать полноценные забастовки на государственных предприятиях "подполью" не удалось даже на пике митингов", — перечисляет глава аналитического бюро."Новые санкции не станут катастрофой для Минска, если там поймут, что эпоха многовекторности подошла к концу, — убежден Лизан. — Для Белоруссии благо, что правительство не смогло выполнить программу "30-30-30" — в такой пропорции должна была распределяться внешняя торговля между Россией, ЕС и другими странами. Если бы эту цель достигли, экономические ограничения стали бы мощным оружием".Так что чиновников, которые провалили это поручение, стоило бы наградить — за защиту государственного суверенитета Белоруссии, иронизирует собеседник агентства. Он уверен: многовекторность в политике кончилась летом 2020-го, а в экономике — сейчас, после совместных санкций ЕС и США.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600666004.html

россия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, роман протасевич, наталья кочанова, россия, telegram (приложение), александр лукашенко, белоруссия, сша, минский автомобильный завод