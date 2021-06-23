Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Премьер Белоруссии Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, соответствующее постановление опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале республики.
Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
"На основании абзаца четвертого пункта 3 указа президента Республики Беларусь от 30 ноября 2020 года №447 "О вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции" Совет министров Республики Беларусь постановляет: утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс №1")", - говорится в документе за подписью премьер-министра Романа Головченко.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.
Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.