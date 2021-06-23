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Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС - РИА Новости, 23.06.2021
Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
Премьер Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, соответствующее постановление опубликовано в среду на... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:01
2021-06-23T09:01
роман головченко
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, соответствующее постановление опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале республики.Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС."На основании абзаца четвертого пункта 3 указа президента Республики Беларусь от 30 ноября 2020 года №447 "О вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции" Совет министров Республики Беларусь постановляет: утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс №1")", - говорится в документе за подписью премьер-министра Романа Головченко.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.
https://ria.ru/20210610/ekspluatatsiya-1736454122.html
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роман головченко, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, атомстройэкспорт, в мире
Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:01 23.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Премьер Белоруссии Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

Читать ria.ru в
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, соответствующее постановление опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале республики.
Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 13:42
Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию
"На основании абзаца четвертого пункта 3 указа президента Республики Беларусь от 30 ноября 2020 года №447 "О вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции" Совет министров Республики Беларусь постановляет: утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс №1")", - говорится в документе за подписью премьер-министра Романа Головченко.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.
Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:32В мире
Лукашенко посоветовал "не париться" по поводу экспорта энергии с БелАЭС
 
Роман ГоловченкоБелорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
 
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