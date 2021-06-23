https://ria.ru/20210623/belaes-1738179288.html

Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС

Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС - РИА Новости, 23.06.2021

Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС

Премьер Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, соответствующее постановление опубликовано в среду на... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:01

2021-06-23T09:01

2021-06-23T09:01

роман головченко

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, соответствующее постановление опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале республики.Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС."На основании абзаца четвертого пункта 3 указа президента Республики Беларусь от 30 ноября 2020 года №447 "О вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции" Совет министров Республики Беларусь постановляет: утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс №1")", - говорится в документе за подписью премьер-министра Романа Головченко.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.

https://ria.ru/20210610/ekspluatatsiya-1736454122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/aes-1735437051.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, атомстройэкспорт, в мире