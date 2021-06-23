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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210623/balalayka-1738144975.html
Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы"
Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы" - РИА Новости, 23.06.2021
Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы"
Сегодня — День балалайки, инструмента, который многие считают чуть ли не древнерусским. Хотя появился он у нас достаточно поздно, а завезли его из Средней Азии. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:00
2021-06-23T08:01
традиции
стиль жизни
мариус петипа
сергей дягилев
культура
культура
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня — День балалайки, инструмента, который многие считают чуть ли не древнерусским. Хотя появился он у нас достаточно поздно, а завезли его из Средней Азии. О других российских культурно-национальных "брендах", когда-то заимствованных, но отлично прижившихся на нашей почве, — в материале РИА Новости.БалалайкаИнструмент сравнительно молодой: первые упоминания о балалайке в летописи встречаются чуть меньше четырехсот лет назад. По одной из версий, "фанерка со струнами" — потомок домбры, на которой играли в Средней Азии, и поначалу она была круглой формы. А происходит балалайка от слова "бала", что в тюркских языках означает ребенок.Инструмент быстро освоили скоморохи, которые разъезжали по стране. Царь Алексей Михайлович вел с балалайками активную борьбу: повелел их сжигать, а исполнителей бить батогами. Так, по легенде, ее стали делать треугольной — вроде как другой инструмент, уже не запрещенный.Всемирную славу балалайка получила только во второй половине XIX века, тогда-то она и приобрела современный вид. Случилось это благодаря усилиям, во-первых, мастера Семена Налимова, которого называют "русским Страдивари". А во-вторых — Василия Андреева, который продвигал инструмент в Петербурге среди аристократии, обучая и выступая с концертами.Мировая премьера русского народного инструмента состоялась на Всемирной выставке в Париже в 1889-м. С тех пор балалайка прочно ассоциируется с Россией, хотя звучать может совершенно по-заграничному: стоит послушать каверы пермяка Андрея Кирякова и его проект "Три балалайки".МатрешкаПредки матрешки — из Японии, а сам сувенир появился чуть больше 120 лет назад. Идея принадлежит художнику Сергею Малютину: за основу он взял японскую игрушку даруму, которую увидел у своего друга Саввы Мамонтова.Куклу-неваляшку, олицетворяющую божество Бодхидхарму, он раскрасил в русском стиле, нарядив в крестьянский костюм. Над названием долго не размышляли: просто дали самое распространенное тогда в деревнях имя Матрена, которое к тому же созвучно с латинским словом "мать".Матрешки в основном вырезают из мягкой древесины — обычно липы, реже ольхи или березы. В классической версии в наборе семь кукол, а максимально, согласно Книге рекордов Гиннесса, может быть и до пятидесяти одной.Кстати, в марте прошлого года матрешку добавили в набор эмодзи. Что бы это ни значило.МедведьВообще-то, это одно из прозвищ: настоящее имя тотемного зверя в древности было табуированным. Слово "медведь", то есть "едящий мед"— такой же эвфемизм, как косолапый, бурый, Потапыч, Топтыгин и Миша. Известно, что древние славяне поклонялись этому животному, считая его хозяином леса. И в народных сказках он персонаж неоднозначный: то добрый, то злой.Идея сравнить Россию с медведем родилась в Англии в конце XVIII века. Тогда в прессе опубликовали политические карикатуры Уильяма Холланда, где нашу страну изображали именно так. А стереотип, что у нас медведи ходят по улицам, появился из-за бродячих скоморохов, которые ездили по Европе с дрессированными косолапыми.Россия застолбила за собой "монополию" на этого зверя, хотя гуляющие на свободе мишки не такая уж редкость и для США: на Аляске — белые, а в западных районах страны — гризли. Правда, до 1980-го, пока не появился символ Олимпийских игр в Москве, русский медведь выглядел на иллюстрациях достаточно агрессивно.ВодкаПрообраз этого крепкого напитка генуэзское посольство привезло в Москву в XIV веке. Слово "водка" пришло из польского в XVII-XVIII столетиях — скорее всего, как производное от "воды". Первоначально в русском языке оно обозначало лекарственную спиртовую настойку из трав. Еще этот алкоголь называли корчмой или вином — куренным, горящим, жженым, горьким. Единого стандарта не было, но неофициально эталоном считали полугар крепостью 38 градусов — потому что при поджиге он должен испаряться наполовину.Современная концепция напитка сложилась только в XIX веке, когда на государственном уровне решили ввести требования к водке, а градусы для удобства подсчетов округлить до сорока.Тогда же родился устойчивый миф о том, что "формулу водки" изобрел Дмитрий Менделеев, а свои тезисы изложил в диссертации "О соединении спирта с водой". Хотя в работе о водке как таковой вообще не говорится.Государственная монополия на этот алкоголь существовала на протяжении всего периода советской власти. Но в 1992-м Борис Ельцин разрешил делать водку частным производителям.Один из самых известных зарубежных экранных ценителей водки, Джеймс Бонд, научил мир пить ее с мартини.УшанкаО том, кто же все-таки изобрел этот вид головного убора, спорят. По одной версии, похожая шапка была у финнов, по другой — ее прообразом стала "колчаковка", которую носили белогвардейцы. Популярны ушанки в Казахстане, Китае, Северной Корее, Монголии.В 2011-м в Германии дорожные полицейские в Северном Рейне — Вестфалии протестовали против элемента формы — меховых шапок-ушанок. "Мы же не в Москве", — возмущались они. Местный комиссар записал обращение, в котором пытался переубедить подчиненных. В качестве альтернативы им предложили бейсболку с откидными ушами. Бунт закончился, как только пришли морозы: ушанка действительно оказалась вне конкуренции.С 1940 года ушанка официально стала частью формы Красной армии и милиции. Насчет нее существует строгий регламент. Например, опускать наушники можно только при температуре воздуха минус десять градусов, а нижний край шапки должен находиться на расстоянии двух-четырех сантиметров над бровями.СамоварИ это тоже иностранец: подобные "гаджеты" для кипячения воды давно известны в Китае. По легенде, самовар в Россию из Голландии завез Петр I, хотя на самом деле они появились через полвека после смерти царя.Первые "русские чайники" изготовили на Урале в 1740-м, но в итоге самоварной столицей стала Тула. В 1850-м в городе работало 28 фабрик, выпускавших около 120 тысяч штук в год.Моделей до сих пор множество. Тулово — основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения — может быть в виде огромной "рюмки", "шара", "вазы" и "яйца".Топить традиционные самовары лучше шишками: они придают воде, на которой заваривается чай, особый аромат. А чистить поверхность до блеска можно мелким мокрым песком, золой или даже колотым кирпичом.Традиционно самовары делают на всю семью, но есть и экземпляры на один стакан — их называют "Эгоист". А на два — "Тет-а-тет".БалетВпервые он появился во Франции, до России был довезен лишь при царе Алексее Михайловиче, а развивали его иностранцы. В частности, Филиппо Тальони, Жюль Перро, Артюр Сен-Леон и, конечно, Мариус Петипа, работавший в России почти шестьдесят лет, из которых больше сорока возглавлял балет петербургских императорских театров.Дипломаты и иностранцы охотно ходили именно на балетные спектакли, ведь знания языка не требовалось. А за границей сделал модным бренд из русского балета Сергей Дягилев, который изначально пренебрежительно относился к этому виду искусства, считая его развлечением для масс. Переубедила его крупная государственная субсидия, а "Русские сезоны" Дягилева покорили весь мир.КокошникПосле чемпионата мира по футболу 2018 года этот головной убор был настолько популярен, что потеснил известную всем иностранцам ушанку.Когда-то его заимствовали из нарядов незамужних дочерей византийских вельмож. При этом интересно, что в России его могли носить только вступившие в брак — то есть Снегурочка, по правилам, не может. Название головного убора — от слова "кокошь", то есть "курица-наседка", потому что по форме он похож на птичий гребень.Впервые в летописях кокошник упоминается в XVII веке. Он был важнейшей частью приданого: к свадьбе у девушки обязательно должен был быть один. Но стоил он огромных денег, а делали его специальные мастерицы.Николай I, утверждая для фрейлин и статс-дам при дворе форму а-ля рюс, включил в нее стилизованный кокошник, а императрицы носили бриллиантовые тиары, по форме напоминавшие этот головной убор.В 1920-е моде на кокошник в западных странах способствовал поток знатных эмигрантов из России. В английской королевской семье до сих пор на свадьбу и важные события носят головные уборы-ободки, прототипом которых было это русское украшение. В таких бриллиантовых тиарах выходили замуж и королева Елизавета, и принцесса Евгения Йоркская, и Меган Маркл.Разве так уж важно, кто именно и где изобрел все эти вещи? Главное — кто их прославил.
https://ria.ru/20200216/1564786075.html
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традиции, стиль жизни, мариус петипа, сергей дягилев, культура

Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы"

08:00 23.06.2021 (обновлено: 08:01 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыставка-ярмарка «АгроТУР-2019» в Краснодаре
Выставка-ярмарка «АгроТУР-2019» в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня — День балалайки, инструмента, который многие считают чуть ли не древнерусским. Хотя появился он у нас достаточно поздно, а завезли его из Средней Азии. О других российских культурно-национальных "брендах", когда-то заимствованных, но отлично прижившихся на нашей почве, — в материале РИА Новости.

Балалайка

Инструмент сравнительно молодой: первые упоминания о балалайке в летописи встречаются чуть меньше четырехсот лет назад. По одной из версий, "фанерка со струнами" — потомок домбры, на которой играли в Средней Азии, и поначалу она была круглой формы. А происходит балалайка от слова "бала", что в тюркских языках означает ребенок.
Инструмент быстро освоили скоморохи, которые разъезжали по стране. Царь Алексей Михайлович вел с балалайками активную борьбу: повелел их сжигать, а исполнителей бить батогами. Так, по легенде, ее стали делать треугольной — вроде как другой инструмент, уже не запрещенный.
Всемирную славу балалайка получила только во второй половине XIX века, тогда-то она и приобрела современный вид. Случилось это благодаря усилиям, во-первых, мастера Семена Налимова, которого называют "русским Страдивари". А во-вторых — Василия Андреева, который продвигал инструмент в Петербурге среди аристократии, обучая и выступая с концертами.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Артисты на Манежной площади в Москве

Артисты на Манежной площади в Москве
1 из 3

Артисты на Манежной площади в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Выступление группы Red Elvises на фестивале "Усадьба JAZZ" в Воронеже

Выступление группы Red Elvises на фестивале Усадьба JAZZ в Воронеже. 22 июля 2017
2 из 3

Выступление группы Red Elvises на фестивале "Усадьба JAZZ" в Воронеже

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Участник праздничных гуляний, посвященных проводам широкой Масленицы, в Суздале

Участник во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы, в Суздале
3 из 3

Участник праздничных гуляний, посвященных проводам широкой Масленицы, в Суздале

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3

Артисты на Манежной площади в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 3

Выступление группы Red Elvises на фестивале "Усадьба JAZZ" в Воронеже

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
3 из 3

Участник праздничных гуляний, посвященных проводам широкой Масленицы, в Суздале

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мировая премьера русского народного инструмента состоялась на Всемирной выставке в Париже в 1889-м. С тех пор балалайка прочно ассоциируется с Россией, хотя звучать может совершенно по-заграничному: стоит послушать каверы пермяка Андрея Кирякова и его проект "Три балалайки".

Матрешка

Предки матрешки — из Японии, а сам сувенир появился чуть больше 120 лет назад. Идея принадлежит художнику Сергею Малютину: за основу он взял японскую игрушку даруму, которую увидел у своего друга Саввы Мамонтова.
Куклу-неваляшку, олицетворяющую божество Бодхидхарму, он раскрасил в русском стиле, нарядив в крестьянский костюм. Над названием долго не размышляли: просто дали самое распространенное тогда в деревнях имя Матрена, которое к тому же созвучно с латинским словом "мать".
© igorskobelev, предоставлено ДПИВыставка "Миссия матрешки" во Всероссийском музее декоративного искусства
Выставка Миссия Матрешки во Всероссийском музее декоративного искусства
© igorskobelev, предоставлено ДПИ
Выставка "Миссия матрешки" во Всероссийском музее декоративного искусства
Матрешки в основном вырезают из мягкой древесины — обычно липы, реже ольхи или березы. В классической версии в наборе семь кукол, а максимально, согласно Книге рекордов Гиннесса, может быть и до пятидесяти одной.
Кстати, в марте прошлого года матрешку добавили в набор эмодзи. Что бы это ни значило.

Медведь

Вообще-то, это одно из прозвищ: настоящее имя тотемного зверя в древности было табуированным. Слово "медведь", то есть "едящий мед"— такой же эвфемизм, как косолапый, бурый, Потапыч, Топтыгин и Миша. Известно, что древние славяне поклонялись этому животному, считая его хозяином леса. И в народных сказках он персонаж неоднозначный: то добрый, то злой.
© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанкТоржественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года
Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / А. Князев
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Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года
Идея сравнить Россию с медведем родилась в Англии в конце XVIII века. Тогда в прессе опубликовали политические карикатуры Уильяма Холланда, где нашу страну изображали именно так. А стереотип, что у нас медведи ходят по улицам, появился из-за бродячих скоморохов, которые ездили по Европе с дрессированными косолапыми.
Россия застолбила за собой "монополию" на этого зверя, хотя гуляющие на свободе мишки не такая уж редкость и для США: на Аляске — белые, а в западных районах страны — гризли. Правда, до 1980-го, пока не появился символ Олимпийских игр в Москве, русский медведь выглядел на иллюстрациях достаточно агрессивно.

Водка

Прообраз этого крепкого напитка генуэзское посольство привезло в Москву в XIV веке. Слово "водка" пришло из польского в XVII-XVIII столетиях — скорее всего, как производное от "воды". Первоначально в русском языке оно обозначало лекарственную спиртовую настойку из трав. Еще этот алкоголь называли корчмой или вином — куренным, горящим, жженым, горьким. Единого стандарта не было, но неофициально эталоном считали полугар крепостью 38 градусов — потому что при поджиге он должен испаряться наполовину.
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.comХлеб с черной икрой и водка
Водка с хлебом и черной икрой - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com
Хлеб с черной икрой и водка
Современная концепция напитка сложилась только в XIX веке, когда на государственном уровне решили ввести требования к водке, а градусы для удобства подсчетов округлить до сорока.
Тогда же родился устойчивый миф о том, что "формулу водки" изобрел Дмитрий Менделеев, а свои тезисы изложил в диссертации "О соединении спирта с водой". Хотя в работе о водке как таковой вообще не говорится.
Государственная монополия на этот алкоголь существовала на протяжении всего периода советской власти. Но в 1992-м Борис Ельцин разрешил делать водку частным производителям.
Один из самых известных зарубежных экранных ценителей водки, Джеймс Бонд, научил мир пить ее с мартини.
© Metro-Goldwyn-Mayer (1997)Кадр из фильма "Завтра не умрет никогда"
Кадр из фильма Завтра не умрет никогда
© Metro-Goldwyn-Mayer (1997)
Кадр из фильма "Завтра не умрет никогда"

Ушанка

О том, кто же все-таки изобрел этот вид головного убора, спорят. По одной версии, похожая шапка была у финнов, по другой — ее прообразом стала "колчаковка", которую носили белогвардейцы. Популярны ушанки в Казахстане, Китае, Северной Корее, Монголии.
В 2011-м в Германии дорожные полицейские в Северном Рейне — Вестфалии протестовали против элемента формы — меховых шапок-ушанок. "Мы же не в Москве", — возмущались они. Местный комиссар записал обращение, в котором пытался переубедить подчиненных. В качестве альтернативы им предложили бейсболку с откидными ушами. Бунт закончился, как только пришли морозы: ушанка действительно оказалась вне конкуренции.
Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2020
16 февраля 2020, 08:00Культура
Как ушанка попала на полотна Возрождения? И в моде ли она сейчас
С 1940 года ушанка официально стала частью формы Красной армии и милиции. Насчет нее существует строгий регламент. Например, опускать наушники можно только при температуре воздуха минус десять градусов, а нижний край шапки должен находиться на расстоянии двух-четырех сантиметров над бровями.

Самовар

И это тоже иностранец: подобные "гаджеты" для кипячения воды давно известны в Китае. По легенде, самовар в Россию из Голландии завез Петр I, хотя на самом деле они появились через полвека после смерти царя.
Первые "русские чайники" изготовили на Урале в 1740-м, но в итоге самоварной столицей стала Тула. В 1850-м в городе работало 28 фабрик, выпускавших около 120 тысяч штук в год.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участница экономического форума "Россия — Африка" в Сочи

Экономический форум Россия – Африка. День второй
1 из 3

Участница экономического форума "Россия — Африка" в Сочи

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна

Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна

Самовар электрический Cпутник. Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
2 из 3

Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© РИА Новости / Мария СеливановаАрт-объект на Казанской набережной в Туле
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
3 из 3
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3

Участница экономического форума "Россия — Африка" в Сочи

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 3
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
© РИА Новости / Мария Селиванова
Моделей до сих пор множество. Тулово — основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения — может быть в виде огромной "рюмки", "шара", "вазы" и "яйца".
Топить традиционные самовары лучше шишками: они придают воде, на которой заваривается чай, особый аромат. А чистить поверхность до блеска можно мелким мокрым песком, золой или даже колотым кирпичом.
Традиционно самовары делают на всю семью, но есть и экземпляры на один стакан — их называют "Эгоист". А на два — "Тет-а-тет".

Балет

Впервые он появился во Франции, до России был довезен лишь при царе Алексее Михайловиче, а развивали его иностранцы. В частности, Филиппо Тальони, Жюль Перро, Артюр Сен-Леон и, конечно, Мариус Петипа, работавший в России почти шестьдесят лет, из которых больше сорока возглавлял балет петербургских императорских театров.
© Фото : Damir YusupovСцена из балета "Жизель"
Сцена из балета Жизель - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : Damir Yusupov
Сцена из балета "Жизель"
Дипломаты и иностранцы охотно ходили именно на балетные спектакли, ведь знания языка не требовалось. А за границей сделал модным бренд из русского балета Сергей Дягилев, который изначально пренебрежительно относился к этому виду искусства, считая его развлечением для масс. Переубедила его крупная государственная субсидия, а "Русские сезоны" Дягилева покорили весь мир.

Кокошник

После чемпионата мира по футболу 2018 года этот головной убор был настолько популярен, что потеснил известную всем иностранцам ушанку.
Когда-то его заимствовали из нарядов незамужних дочерей византийских вельмож. При этом интересно, что в России его могли носить только вступившие в брак — то есть Снегурочка, по правилам, не может. Название головного убора — от слова "кокошь", то есть "курица-наседка", потому что по форме он похож на птичий гребень.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участница Петербургского международного экономического форума — 2021

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
1 из 3

Участница Петербургского международного экономического форума — 2021

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участница в костюме на шествии Коммунистической партии Российской Федерации в Москве в День международной солидарности трудящихся

Участница в костюме на шествии Коммунистической партии Российской Федерации в Москве в День международной солидарности трудящихся
2 из 3

Участница в костюме на шествии Коммунистической партии Российской Федерации в Москве в День международной солидарности трудящихся

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Болельщицы сборной России перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Кипра и России

Болельщицы сборной России на футбольном матче
3 из 3

Болельщицы сборной России перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Кипра и России

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 3

Участница Петербургского международного экономического форума — 2021

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 3

Участница в костюме на шествии Коммунистической партии Российской Федерации в Москве в День международной солидарности трудящихся

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 3

Болельщицы сборной России перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Кипра и России

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Впервые в летописях кокошник упоминается в XVII веке. Он был важнейшей частью приданого: к свадьбе у девушки обязательно должен был быть один. Но стоил он огромных денег, а делали его специальные мастерицы.
Петров А. Крестьянская свадьба. 1817 год
19 февраля 2020, 08:00Культура
Русская свадьба. Как хорошо вы знаете традиции и обряды?
Николай I, утверждая для фрейлин и статс-дам при дворе форму а-ля рюс, включил в нее стилизованный кокошник, а императрицы носили бриллиантовые тиары, по форме напоминавшие этот головной убор.
В 1920-е моде на кокошник в западных странах способствовал поток знатных эмигрантов из России. В английской королевской семье до сих пор на свадьбу и важные события носят головные уборы-ободки, прототипом которых было это русское украшение. В таких бриллиантовых тиарах выходили замуж и королева Елизавета, и принцесса Евгения Йоркская, и Меган Маркл.
Разве так уж важно, кто именно и где изобрел все эти вещи? Главное — кто их прославил.
Граненый стакан - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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