https://ria.ru/20210623/balalayka-1738144975.html

Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы"

Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы" - РИА Новости, 23.06.2021

Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы"

Сегодня — День балалайки, инструмента, который многие считают чуть ли не древнерусским. Хотя появился он у нас достаточно поздно, а завезли его из Средней Азии. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:01

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культура

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня — День балалайки, инструмента, который многие считают чуть ли не древнерусским. Хотя появился он у нас достаточно поздно, а завезли его из Средней Азии. О других российских культурно-национальных "брендах", когда-то заимствованных, но отлично прижившихся на нашей почве, — в материале РИА Новости.БалалайкаИнструмент сравнительно молодой: первые упоминания о балалайке в летописи встречаются чуть меньше четырехсот лет назад. По одной из версий, "фанерка со струнами" — потомок домбры, на которой играли в Средней Азии, и поначалу она была круглой формы. А происходит балалайка от слова "бала", что в тюркских языках означает ребенок.Инструмент быстро освоили скоморохи, которые разъезжали по стране. Царь Алексей Михайлович вел с балалайками активную борьбу: повелел их сжигать, а исполнителей бить батогами. Так, по легенде, ее стали делать треугольной — вроде как другой инструмент, уже не запрещенный.Всемирную славу балалайка получила только во второй половине XIX века, тогда-то она и приобрела современный вид. Случилось это благодаря усилиям, во-первых, мастера Семена Налимова, которого называют "русским Страдивари". А во-вторых — Василия Андреева, который продвигал инструмент в Петербурге среди аристократии, обучая и выступая с концертами.Мировая премьера русского народного инструмента состоялась на Всемирной выставке в Париже в 1889-м. С тех пор балалайка прочно ассоциируется с Россией, хотя звучать может совершенно по-заграничному: стоит послушать каверы пермяка Андрея Кирякова и его проект "Три балалайки".МатрешкаПредки матрешки — из Японии, а сам сувенир появился чуть больше 120 лет назад. Идея принадлежит художнику Сергею Малютину: за основу он взял японскую игрушку даруму, которую увидел у своего друга Саввы Мамонтова.Куклу-неваляшку, олицетворяющую божество Бодхидхарму, он раскрасил в русском стиле, нарядив в крестьянский костюм. Над названием долго не размышляли: просто дали самое распространенное тогда в деревнях имя Матрена, которое к тому же созвучно с латинским словом "мать".Матрешки в основном вырезают из мягкой древесины — обычно липы, реже ольхи или березы. В классической версии в наборе семь кукол, а максимально, согласно Книге рекордов Гиннесса, может быть и до пятидесяти одной.Кстати, в марте прошлого года матрешку добавили в набор эмодзи. Что бы это ни значило.МедведьВообще-то, это одно из прозвищ: настоящее имя тотемного зверя в древности было табуированным. Слово "медведь", то есть "едящий мед"— такой же эвфемизм, как косолапый, бурый, Потапыч, Топтыгин и Миша. Известно, что древние славяне поклонялись этому животному, считая его хозяином леса. И в народных сказках он персонаж неоднозначный: то добрый, то злой.Идея сравнить Россию с медведем родилась в Англии в конце XVIII века. Тогда в прессе опубликовали политические карикатуры Уильяма Холланда, где нашу страну изображали именно так. А стереотип, что у нас медведи ходят по улицам, появился из-за бродячих скоморохов, которые ездили по Европе с дрессированными косолапыми.Россия застолбила за собой "монополию" на этого зверя, хотя гуляющие на свободе мишки не такая уж редкость и для США: на Аляске — белые, а в западных районах страны — гризли. Правда, до 1980-го, пока не появился символ Олимпийских игр в Москве, русский медведь выглядел на иллюстрациях достаточно агрессивно.ВодкаПрообраз этого крепкого напитка генуэзское посольство привезло в Москву в XIV веке. Слово "водка" пришло из польского в XVII-XVIII столетиях — скорее всего, как производное от "воды". Первоначально в русском языке оно обозначало лекарственную спиртовую настойку из трав. Еще этот алкоголь называли корчмой или вином — куренным, горящим, жженым, горьким. Единого стандарта не было, но неофициально эталоном считали полугар крепостью 38 градусов — потому что при поджиге он должен испаряться наполовину.Современная концепция напитка сложилась только в XIX веке, когда на государственном уровне решили ввести требования к водке, а градусы для удобства подсчетов округлить до сорока.Тогда же родился устойчивый миф о том, что "формулу водки" изобрел Дмитрий Менделеев, а свои тезисы изложил в диссертации "О соединении спирта с водой". Хотя в работе о водке как таковой вообще не говорится.Государственная монополия на этот алкоголь существовала на протяжении всего периода советской власти. Но в 1992-м Борис Ельцин разрешил делать водку частным производителям.Один из самых известных зарубежных экранных ценителей водки, Джеймс Бонд, научил мир пить ее с мартини.УшанкаО том, кто же все-таки изобрел этот вид головного убора, спорят. По одной версии, похожая шапка была у финнов, по другой — ее прообразом стала "колчаковка", которую носили белогвардейцы. Популярны ушанки в Казахстане, Китае, Северной Корее, Монголии.В 2011-м в Германии дорожные полицейские в Северном Рейне — Вестфалии протестовали против элемента формы — меховых шапок-ушанок. "Мы же не в Москве", — возмущались они. Местный комиссар записал обращение, в котором пытался переубедить подчиненных. В качестве альтернативы им предложили бейсболку с откидными ушами. Бунт закончился, как только пришли морозы: ушанка действительно оказалась вне конкуренции.С 1940 года ушанка официально стала частью формы Красной армии и милиции. Насчет нее существует строгий регламент. Например, опускать наушники можно только при температуре воздуха минус десять градусов, а нижний край шапки должен находиться на расстоянии двух-четырех сантиметров над бровями.СамоварИ это тоже иностранец: подобные "гаджеты" для кипячения воды давно известны в Китае. По легенде, самовар в Россию из Голландии завез Петр I, хотя на самом деле они появились через полвека после смерти царя.Первые "русские чайники" изготовили на Урале в 1740-м, но в итоге самоварной столицей стала Тула. В 1850-м в городе работало 28 фабрик, выпускавших около 120 тысяч штук в год.Моделей до сих пор множество. Тулово — основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения — может быть в виде огромной "рюмки", "шара", "вазы" и "яйца".Топить традиционные самовары лучше шишками: они придают воде, на которой заваривается чай, особый аромат. А чистить поверхность до блеска можно мелким мокрым песком, золой или даже колотым кирпичом.Традиционно самовары делают на всю семью, но есть и экземпляры на один стакан — их называют "Эгоист". А на два — "Тет-а-тет".БалетВпервые он появился во Франции, до России был довезен лишь при царе Алексее Михайловиче, а развивали его иностранцы. В частности, Филиппо Тальони, Жюль Перро, Артюр Сен-Леон и, конечно, Мариус Петипа, работавший в России почти шестьдесят лет, из которых больше сорока возглавлял балет петербургских императорских театров.Дипломаты и иностранцы охотно ходили именно на балетные спектакли, ведь знания языка не требовалось. А за границей сделал модным бренд из русского балета Сергей Дягилев, который изначально пренебрежительно относился к этому виду искусства, считая его развлечением для масс. Переубедила его крупная государственная субсидия, а "Русские сезоны" Дягилева покорили весь мир.КокошникПосле чемпионата мира по футболу 2018 года этот головной убор был настолько популярен, что потеснил известную всем иностранцам ушанку.Когда-то его заимствовали из нарядов незамужних дочерей византийских вельмож. При этом интересно, что в России его могли носить только вступившие в брак — то есть Снегурочка, по правилам, не может. Название головного убора — от слова "кокошь", то есть "курица-наседка", потому что по форме он похож на птичий гребень.Впервые в летописях кокошник упоминается в XVII веке. Он был важнейшей частью приданого: к свадьбе у девушки обязательно должен был быть один. Но стоил он огромных денег, а делали его специальные мастерицы.Николай I, утверждая для фрейлин и статс-дам при дворе форму а-ля рюс, включил в нее стилизованный кокошник, а императрицы носили бриллиантовые тиары, по форме напоминавшие этот головной убор.В 1920-е моде на кокошник в западных странах способствовал поток знатных эмигрантов из России. В английской королевской семье до сих пор на свадьбу и важные события носят головные уборы-ободки, прототипом которых было это русское украшение. В таких бриллиантовых тиарах выходили замуж и королева Елизавета, и принцесса Евгения Йоркская, и Меган Маркл.Разве так уж важно, кто именно и где изобрел все эти вещи? Главное — кто их прославил.

https://ria.ru/20200216/1564786075.html

https://ria.ru/20200219/1564896806.html

https://ria.ru/20200629/1573474089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

традиции, стиль жизни, мариус петипа, сергей дягилев, культура