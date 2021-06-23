https://ria.ru/20210623/aziya-1738215106.html
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ - РИА Новости, 23.06.2021
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ
США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:31
2021-06-23T12:31
2021-06-23T12:58
московская конференция по международной безопасности
россия
главное разведывательное управление рф
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151797/43/1517974380_0:0:1478:831_1920x0_80_0_0_32f8b9a03e6eeb7fbfa0d5e4ccda38f6.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков."В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в "локомотив" мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу "Глобальные тенденции-2040" АТР рассматривается как арена соперничества великих держав", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Соединенные Штаты нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли", - добавил Костюков. "В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого "четырехстороннего диалога по безопасности". Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, разработанная Пентагоном в 2019 году "Стратегия действий в Индо-Тихоокеанском регионе" ставит целью - получить стратегическое превосходство за счет реконфигурации и наращивания военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными системами оружия.Он добавил, что Вашингтон активно использует в АТР авианосные ударные группы, одна из которых во главе с авианосцем "Рональд Рейган" постоянно базируется в Японии. "При этом впервые за последние несколько лет начиная с 2020 года практикуется одновременное развертывание в регионе трех АУГ", - добавил начальник ГРУ.Он также уточнил, что на авиабазе Андерсен (Марианские острова) периодически находятся 4-6 стратегических бомбардировщиков В-52, В-1 или В-2, в отдельные периоды - до 15 самолетов-носителей ядерного оружия.
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738182650.html
https://ria.ru/20210623/nato-1738182280.html
https://ria.ru/20210623/ssha-1738217880.html
россия
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151797/43/1517974380_72:0:1384:984_1920x0_80_0_0_d3b4b745131e6eca523a6577b20f10b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская конференция по международной безопасности, россия, главное разведывательное управление рф, индия, сша, в мире
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ
12:31 23.06.2021 (обновлено: 12:58 23.06.2021)
Глава ГРУ заявил, что США хотят установить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США
нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных Сил РФ
(ГРУ
) адмирал Игорь Костюков.
"В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в "локомотив" мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу "Глобальные тенденции-2040" АТР рассматривается как арена соперничества великих держав", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Соединенные Штаты нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли", - добавил Костюков.
"В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого "четырехстороннего диалога по безопасности". Помимо Австралии
и Японии
, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии
, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, разработанная Пентагоном в 2019 году "Стратегия действий в Индо-Тихоокеанском регионе" ставит целью - получить стратегическое превосходство за счет реконфигурации и наращивания военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными системами оружия.
"К настоящему времени Соединенные Штаты создали в АТР крупнейшую группировку американских войск (сил) численностью 400 тыс. военнослужащих. В регионе функционируют свыше 200 объектов ВС США, в том числе более 50 военных баз", - сообщил Костюков.
Он добавил, что Вашингтон активно использует в АТР авианосные ударные группы, одна из которых во главе с авианосцем "Рональд Рейган" постоянно базируется в Японии. "При этом впервые за последние несколько лет начиная с 2020 года практикуется одновременное развертывание в регионе трех АУГ", - добавил начальник ГРУ.
Он также уточнил, что на авиабазе Андерсен (Марианские острова) периодически находятся 4-6 стратегических бомбардировщиков В-52, В-1 или В-2, в отдельные периоды - до 15 самолетов-носителей ядерного оружия.