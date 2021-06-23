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США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ - РИА Новости, 23.06.2021
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ
США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:31
2021-06-23T12:58
московская конференция по международной безопасности
россия
главное разведывательное управление рф
индия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков."В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в "локомотив" мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу "Глобальные тенденции-2040" АТР рассматривается как арена соперничества великих держав", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Соединенные Штаты нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли", - добавил Костюков. "В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого "четырехстороннего диалога по безопасности". Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, разработанная Пентагоном в 2019 году "Стратегия действий в Индо-Тихоокеанском регионе" ставит целью - получить стратегическое превосходство за счет реконфигурации и наращивания военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными системами оружия.Он добавил, что Вашингтон активно использует в АТР авианосные ударные группы, одна из которых во главе с авианосцем "Рональд Рейган" постоянно базируется в Японии. "При этом впервые за последние несколько лет начиная с 2020 года практикуется одновременное развертывание в регионе трех АУГ", - добавил начальник ГРУ.Он также уточнил, что на авиабазе Андерсен (Марианские острова) периодически находятся 4-6 стратегических бомбардировщиков В-52, В-1 или В-2, в отдельные периоды - до 15 самолетов-носителей ядерного оружия.
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738182650.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, главное разведывательное управление рф, индия, сша, в мире
США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ
12:31 23.06.2021 (обновлено: 12:58 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель начальника ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности. 5 апреля 2018
Первый заместитель начальника ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности. 5 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ГРУ заявил, что США хотят установить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков.
"В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в "локомотив" мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу "Глобальные тенденции-2040" АТР рассматривается как арена соперничества великих держав", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
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"Соединенные Штаты нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли", - добавил Костюков.
"В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого "четырехстороннего диалога по безопасности". Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
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По его словам, разработанная Пентагоном в 2019 году "Стратегия действий в Индо-Тихоокеанском регионе" ставит целью - получить стратегическое превосходство за счет реконфигурации и наращивания военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными системами оружия.
"К настоящему времени Соединенные Штаты создали в АТР крупнейшую группировку американских войск (сил) численностью 400 тыс. военнослужащих. В регионе функционируют свыше 200 объектов ВС США, в том числе более 50 военных баз", - сообщил Костюков.
Он добавил, что Вашингтон активно использует в АТР авианосные ударные группы, одна из которых во главе с авианосцем "Рональд Рейган" постоянно базируется в Японии. "При этом впервые за последние несколько лет начиная с 2020 года практикуется одновременное развертывание в регионе трех АУГ", - добавил начальник ГРУ.
Он также уточнил, что на авиабазе Андерсен (Марианские острова) периодически находятся 4-6 стратегических бомбардировщиков В-52, В-1 или В-2, в отдельные периоды - до 15 самолетов-носителей ядерного оружия.
Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Московская конференция по международной безопасностиРоссияГлавное разведывательное управление РФИндияСШАВ мире
 
 
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