https://ria.ru/20210623/aziya-1738215106.html

США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ

США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ - РИА Новости, 23.06.2021

США хотят контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили в ГРУ

США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:31

2021-06-23T12:31

2021-06-23T12:58

московская конференция по международной безопасности

россия

главное разведывательное управление рф

индия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151797/43/1517974380_0:0:1478:831_1920x0_80_0_0_32f8b9a03e6eeb7fbfa0d5e4ccda38f6.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США нацелены на установление контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, рассматривая его как арену соперничества великих держав, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков."В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в "локомотив" мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу "Глобальные тенденции-2040" АТР рассматривается как арена соперничества великих держав", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Соединенные Штаты нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли", - добавил Костюков. "В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого "четырехстороннего диалога по безопасности". Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, разработанная Пентагоном в 2019 году "Стратегия действий в Индо-Тихоокеанском регионе" ставит целью - получить стратегическое превосходство за счет реконфигурации и наращивания военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными системами оружия.Он добавил, что Вашингтон активно использует в АТР авианосные ударные группы, одна из которых во главе с авианосцем "Рональд Рейган" постоянно базируется в Японии. "При этом впервые за последние несколько лет начиная с 2020 года практикуется одновременное развертывание в регионе трех АУГ", - добавил начальник ГРУ.Он также уточнил, что на авиабазе Андерсен (Марианские острова) периодически находятся 4-6 стратегических бомбардировщиков В-52, В-1 или В-2, в отдельные периоды - до 15 самолетов-носителей ядерного оружия.

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738182650.html

https://ria.ru/20210623/nato-1738182280.html

https://ria.ru/20210623/ssha-1738217880.html

россия

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, главное разведывательное управление рф, индия, сша, в мире