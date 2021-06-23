https://ria.ru/20210623/attestatsiya-1738289558.html
В Госдуме пояснили, как будет работать закон о переаттестации духовенства
В Госдуме пояснили, как будет работать закон о переаттестации духовенства - РИА Новости, 23.06.2021
В Госдуме пояснили, как будет работать закон о переаттестации духовенства
Духовенство, получившее образование за рубежом, сможет переаттестоваться в России как в существующих духовных учебных заведениях, так и на специальных курсах в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:39
2021-06-23T17:39
2021-06-23T17:39
религия и мировоззрение
россия
средняя азия
госдума рф
сергей гаврилов
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Духовенство, получившее образование за рубежом, сможет переаттестоваться в России как в существующих духовных учебных заведениях, так и на специальных курсах в светских вузах, их перечень может быть сформирован к сентябрю, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Прежде всего, религиозные организации могут обращаться в существующие религиозные учебные заведения. Их немало – и в православии, и в исламе, и в иудаизме, и в ряде других религий: скажем, у Адвентистов седьмого дня есть прекрасная семинария в Заокском, недавно проведшая выпуск. Если же этого недостаточно, то я надеюсь, что к сентябрю правительство выпустит список светских учебных заведений, где на кафедрах теологии будут проводиться курсы для иностранных проповедников, которые будут носить не богослужебный, а образовательный характер", - заявил он.Закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Закон, отметил Гаврилов, не будет распространяться на духовенство, уже осуществляющее служение в России. "У нас немало муфтиев и имамов получило образование в Средней Азии, христианских священников, православных, прежде всего, которые получили образование за рубежом. Это вопрос действия закона в будущем, поэтому мы сделали такой большой переходный период", - сказал депутат, добавив, что переходный период продлится полгода начиная с декабря."Если уж у граждан, которые приезжают на работу, просят знание русского языка, истории, законодательства, то уж тем более от лиц, которые хотят быть властителями душ и призывать верующих к спасению, мы обязаны просить знания основ законодательства, прав и обязанностей государства, обязанности, ответственность и права религиозных объединений. Это основы нашего законодательства – закон о свободе совести и так далее. Я надеюсь, что там будут необходимые знания преподаваться об основах культуры, истории нашей страны, которые нужно уважать, ценить, и я думаю, что это будет с пониманием воспринято всеми, кто приезжает в нашу страну", - заключил Гаврилов.
https://ria.ru/20210405/dukhovenstvo-1604315447.html
https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, средняя азия, госдума рф, сергей гаврилов, владимир путин
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Духовенство, получившее образование за рубежом, сможет переаттестоваться в России как в существующих духовных учебных заведениях, так и на специальных курсах в светских вузах, их перечень может быть сформирован к сентябрю, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Прежде всего, религиозные организации могут обращаться в существующие религиозные учебные заведения. Их немало – и в православии, и в исламе, и в иудаизме, и в ряде других религий: скажем, у Адвентистов седьмого дня есть прекрасная семинария в Заокском, недавно проведшая выпуск. Если же этого недостаточно, то я надеюсь, что к сентябрю правительство выпустит список светских учебных заведений, где на кафедрах теологии будут проводиться курсы для иностранных проповедников, которые будут носить не богослужебный, а образовательный характер", - заявил он.
Закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Закон, отметил Гаврилов, не будет распространяться на духовенство, уже осуществляющее служение в России. "У нас немало муфтиев и имамов получило образование в Средней Азии, христианских священников, православных, прежде всего, которые получили образование за рубежом. Это вопрос действия закона в будущем, поэтому мы сделали такой большой переходный период", - сказал депутат, добавив, что переходный период продлится полгода начиная с декабря.
"Если уж у граждан, которые приезжают на работу, просят знание русского языка, истории, законодательства, то уж тем более от лиц, которые хотят быть властителями душ и призывать верующих к спасению, мы обязаны просить знания основ законодательства, прав и обязанностей государства, обязанности, ответственность и права религиозных объединений. Это основы нашего законодательства – закон о свободе совести и так далее. Я надеюсь, что там будут необходимые знания преподаваться об основах культуры, истории нашей страны, которые нужно уважать, ценить, и я думаю, что это будет с пониманием воспринято всеми, кто приезжает в нашу страну", - заключил Гаврилов.