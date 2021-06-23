https://ria.ru/20210623/alekhina-1738213257.html

В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции

В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции

Полиция считает, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина хотела провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, ей... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:22

2021-06-23T12:22

2021-06-23T12:30

россия

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция считает, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина хотела провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, ей вменяют статью о неповиновении полиции, сообщила РИА Новости ее адвокат Ольга Карлова."Сейчас все задержанные: Мария Алехина и двое, ехавшие с ней в такси, находятся в отделе полиции. Сотрудники полиции задержали ее в связи с якобы намерением проведения акции, приуроченной к годовщине начала войны. Она это отрицает. Протоколы составлены по статье о неповиновении требованиям полицейских. Сотрудники утверждают, что Алехина не согласилась проследовать в полицейскую машину", - сказала защитник.Участница группы Pussy Riot отрицает планирование каких-либо акций, по словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19. Алехина сейчас находится под домашним арестом, как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.Мария Алехина вместе с несколькими соратниками Алексея Навального и муниципальными депутатами Москвы проходит по делу о нарушении санитарных правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.

https://ria.ru/20210617/sud-1737394929.html

https://ria.ru/20210124/shtraf-1594374473.html

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россия, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия