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В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции
В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции
Полиция считает, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина хотела провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, ей... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:22
2021-06-23T12:30
россия
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция считает, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина хотела провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, ей вменяют статью о неповиновении полиции, сообщила РИА Новости ее адвокат Ольга Карлова."Сейчас все задержанные: Мария Алехина и двое, ехавшие с ней в такси, находятся в отделе полиции. Сотрудники полиции задержали ее в связи с якобы намерением проведения акции, приуроченной к годовщине начала войны. Она это отрицает. Протоколы составлены по статье о неповиновении требованиям полицейских. Сотрудники утверждают, что Алехина не согласилась проследовать в полицейскую машину", - сказала защитник.Участница группы Pussy Riot отрицает планирование каких-либо акций, по словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19. Алехина сейчас находится под домашним арестом, как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.Мария Алехина вместе с несколькими соратниками Алексея Навального и муниципальными депутатами Москвы проходит по делу о нарушении санитарных правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
https://ria.ru/20210617/sud-1737394929.html
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россия, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия
В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции
12:22 23.06.2021 (обновлено: 12:30 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница граппы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
Участница граппы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Адвокат рассказала, что участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали за неповиновение полиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция считает, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина хотела провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, ей вменяют статью о неповиновении полиции, сообщила РИА Новости ее адвокат Ольга Карлова.
"Сейчас все задержанные: Мария Алехина и двое, ехавшие с ней в такси, находятся в отделе полиции. Сотрудники полиции задержали ее в связи с якобы намерением проведения акции, приуроченной к годовщине начала войны. Она это отрицает. Протоколы составлены по статье о неповиновении требованиям полицейских. Сотрудники утверждают, что Алехина не согласилась проследовать в полицейскую машину", - сказала защитник.
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Участница группы Pussy Riot отрицает планирование каких-либо акций, по словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19. Алехина сейчас находится под домашним арестом, как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.
"Мы надеемся, что это задержание никак не отразится на Марии, и ситуация обойдется предупреждением. Сейчас она находится под домашним арестом, не может даже выйти на прогулку. Даже в СИЗО заключенные имеют право на прогулки. Мария заранее отправила запрос инспектору, который осуществляет надзор за надлежащим исполнением меры пресечения о том, что хочет выйти из дома, чтобы сделать прививку. На такие запросы, особенно на те, что касаются здоровья, инспектор должен отвечать незамедлительно", - добавила адвокат.
Мария Алехина вместе с несколькими соратниками Алексея Навального и муниципальными депутатами Москвы проходит по делу о нарушении санитарных правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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