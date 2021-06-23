https://ria.ru/20210623/akvatorii-1738220849.html
Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов
Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов - РИА Новости, 23.06.2021
Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов
На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:09
2021-06-23T13:09
2021-06-23T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738225226_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_1a3a3a25697f832d40b85f6a50e1290b.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.По его словам, перед началом очистки водолазы проводят обследование дна.Он сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
https://ria.ru/20210623/zhara-1738169722.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738225226_431:0:1498:800_1920x0_80_0_0_b5db16335c57acb4e1df0ae200e6067d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
По его словам, перед началом очистки водолазы проводят обследование дна.
"Работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.