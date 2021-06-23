https://ria.ru/20210623/akvatorii-1738220849.html

Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов

Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов - РИА Новости, 23.06.2021

Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов

На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:09

2021-06-23T13:09

2021-06-23T13:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.По его словам, перед началом очистки водолазы проводят обследование дна.Он сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.

https://ria.ru/20210623/zhara-1738169722.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва