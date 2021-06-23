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Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов
Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов - РИА Новости, 23.06.2021
Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов
На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:09
2021-06-23T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.По его словам, перед началом очистки водолазы проводят обследование дна.Он сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: в Москве очищают и углубляют акватории 32 пассажирских причалов

13:09 23.06.2021 (обновлено: 13:10 23.06.2021)
 
© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОчистка и углубление дна акваторий на Москве-реке
Очистка и углубление дна акваторий на Москве-реке
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
По его словам, перед началом очистки водолазы проводят обследование дна.
"Работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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