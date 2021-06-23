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Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве
Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве - РИА Новости, 29.06.2021
Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве
Всероссийская акция "Лучи Победы", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-23T02:05
2021-06-29T19:07
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всероссийская акция "Лучи Победы", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), в пяти регионах России зажгутся памятные "Лучи Победы" в знаковых местах Великой Отечественной войны. Прожекторы речных и морских, военных и торговых портов загорятся в 22.00 и дадут старт акции."Прямо сейчас в столице проходит всероссийская акция "Лучи Победы". В память о тех, кто отдал жизнь в Великой Отечественной войне, в московское небо устремились лучи прожекторов. Во время войны зенитные прожекторы означали приближение вражеских бомбардировщиков", - говорится в сообщении.
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космос - риа наука, общероссийский народный фронт, москва, общество

Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве

02:05 23.06.2021 (обновлено: 19:07 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАкция "Лучи Победы" в Москве
Акция Лучи Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всероссийская акция "Лучи Победы", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), в пяти регионах России зажгутся памятные "Лучи Победы" в знаковых местах Великой Отечественной войны. Прожекторы речных и морских, военных и торговых портов загорятся в 22.00 и дадут старт акции.
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"Прямо сейчас в столице проходит всероссийская акция "Лучи Победы". В память о тех, кто отдал жизнь в Великой Отечественной войне, в московское небо устремились лучи прожекторов. Во время войны зенитные прожекторы означали приближение вражеских бомбардировщиков", - говорится в сообщении.
 
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