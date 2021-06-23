https://ria.ru/20210623/aktsiya-1739107527.html

Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве

Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве - РИА Новости, 29.06.2021

Всероссийская акция "Лучи Победы" стартовала в Москве

Всероссийская акция "Лучи Победы", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-23T02:05

2021-06-23T02:05

2021-06-29T19:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

космос - риа наука

общероссийский народный фронт

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738465236_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c25ac7a969f84c487f5d50098840d315.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всероссийская акция "Лучи Победы", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), в пяти регионах России зажгутся памятные "Лучи Победы" в знаковых местах Великой Отечественной войны. Прожекторы речных и морских, военных и торговых портов загорятся в 22.00 и дадут старт акции."Прямо сейчас в столице проходит всероссийская акция "Лучи Победы". В память о тех, кто отдал жизнь в Великой Отечественной войне, в московское небо устремились лучи прожекторов. Во время войны зенитные прожекторы означали приближение вражеских бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210623/stroitelstvo-1738266714.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, общероссийский народный фронт, москва, общество