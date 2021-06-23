https://ria.ru/20210623/afganistan-1738184028.html

Шойгу оценил ситуацию в Афганистане

Шойгу оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу оценил ситуацию в Афганистане

Разрешение ситуации в Афганистане требует принятия срочных решений и международного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:32

2021-06-23T09:32

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

пакистан

тегеран (город)

россия

нато

сергей шойгу

афганистан

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разрешение ситуации в Афганистане требует принятия срочных решений и международного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В рамках Организации Договора о коллективной безопасности также будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Шойгу отметил необходимость задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран."Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать "афганский узел" невозможно", - уточнил Шойгу.НАТО за двадцать лет не добилась результата в Афганистане, после ухода альянса велика вероятность гражданской войны, заявил он."Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за 20 лет пребывания в стране значительной воинской группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления", - сказал Шойгу."После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства", - добавил министр.

https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html

https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html

пакистан

тегеран (город)

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, пакистан, тегеран (город), россия, нато, сергей шойгу, афганистан, в мире