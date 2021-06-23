https://ria.ru/20210623/afganistan-1738184028.html
Шойгу оценил ситуацию в Афганистане
Шойгу оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу оценил ситуацию в Афганистане
Разрешение ситуации в Афганистане требует принятия срочных решений и международного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:32
2021-06-23T09:32
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
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россия
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разрешение ситуации в Афганистане требует принятия срочных решений и международного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В рамках Организации Договора о коллективной безопасности также будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Шойгу отметил необходимость задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран."Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать "афганский узел" невозможно", - уточнил Шойгу.НАТО за двадцать лет не добилась результата в Афганистане, после ухода альянса велика вероятность гражданской войны, заявил он."Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за 20 лет пребывания в стране значительной воинской группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления", - сказал Шойгу."После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства", - добавил министр.
https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html
https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html
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московская конференция по международной безопасности, пакистан, тегеран (город), россия, нато, сергей шойгу, афганистан, в мире
Шойгу оценил ситуацию в Афганистане
09:32 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Шойгу заявил, что для исправления ситуации в Афганистане требуются неотложные меры