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Более 1,2 миллиона квадратов жилья введут в строй в Липецкой области

Более 1,2 миллиона квадратов жилья введут в строй в Липецкой области - РИА Новости, 22.06.2021

Более 1,2 миллиона квадратов жилья введут в строй в Липецкой области

В этом году в Липецкой области планируется ввести в строй 1,222 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:11

2021-06-22T14:11

2021-06-22T14:11

липецкая область

игорь артамонов

жилье

липецкая область

липецк

экономика

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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. В этом году в Липецкой области планируется ввести в строй 1,222 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с застройщиками.По его словам, основной объем жилищного строительства приходится на город Липецк. Тем не менее, власти рекомендуют строителям обратить внимание на муниципалитеты. Во многих готовятся проекты по застройке территорий. К примеру, только в этом году в Ельце планируют ввести свыше 45,5 тысяч квадратных метров жилья, 45 тысяч квадратных метров в Лебедяни и около 135 тысяч – в Липецком районе.Артамонов отметил, что в области сформирован атлас перспективных территорий жилищного строительства, и на совещании были представлены площадки потенциальным застройщикам.

https://ria.ru/20210617/liftozamena-1737449742.html

липецкая область

липецк

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игорь артамонов, жилье, липецкая область, липецк, экономика