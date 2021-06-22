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Более 1,2 миллиона квадратов жилья введут в строй в Липецкой области
Более 1,2 миллиона квадратов жилья введут в строй в Липецкой области - РИА Новости, 22.06.2021
Более 1,2 миллиона квадратов жилья введут в строй в Липецкой области
В этом году в Липецкой области планируется ввести в строй 1,222 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:11
2021-06-22T14:11
2021-06-22T14:11
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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экономика
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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. В этом году в Липецкой области планируется ввести в строй 1,222 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с застройщиками.По его словам, основной объем жилищного строительства приходится на город Липецк. Тем не менее, власти рекомендуют строителям обратить внимание на муниципалитеты. Во многих готовятся проекты по застройке территорий. К примеру, только в этом году в Ельце планируют ввести свыше 45,5 тысяч квадратных метров жилья, 45 тысяч квадратных метров в Лебедяни и около 135 тысяч – в Липецком районе.Артамонов отметил, что в области сформирован атлас перспективных территорий жилищного строительства, и на совещании были представлены площадки потенциальным застройщикам.
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игорь артамонов, жилье, липецкая область, липецк, экономика