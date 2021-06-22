https://ria.ru/20210622/zerno-1738052714.html

Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна

Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 22.06.2021

Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна

Аграрии Краснодарского края начали уборочную кампанию, в этом году планируется собрать 11 миллионов тонн зерна без учета кукурузы и риса, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:00

2021-06-22T12:00

2021-06-22T12:01

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края начали уборочную кампанию, в этом году планируется собрать 11 миллионов тонн зерна без учета кукурузы и риса, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Аграрии начали сбор озимых культур с площади 1,9 миллиона гектаров. В этом году планируем получить примерно 11 миллионов тонн зерна без кукурузы и риса. Ежегодные успехи в селекции и передовые технологии возделывания позволяют рассчитывать, что это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное на отечественном и зарубежном рынках", – отметил Кондратьев.По его словам, завершить уборку планируется в течение двух недель. В этом будет задействовано более 40 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.Особое внимание уделяется зерноочистительному и сушильному оборудованию на случай дождей.По данным краевых властей, хранить зерно планируется в 44 хлебоприемных предприятиях, способных единовременно вместить 4,3 миллиона тонн. Еще около 8,2 миллиона тонн могут принять сельхозпроизводители, в том числе и фермерские хозяйства.Краевые власти в 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса региона направили более 8 миллиардов рублей. Средства были выделены в том числе на возмещение части затрат производителям муки при условии сохранения цен на хлебобулочные изделия.Регион также частично компенсирует предприятиям хлебопекарной промышленности расходы на реализацию продукции. Также, по данным краевых властей, аграрии впервые получат субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис.

https://ria.ru/20210616/kuban-1737272654.html

https://ria.ru/20210528/agroturizm-1734526101.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика