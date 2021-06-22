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Краснодарский край
https://ria.ru/20210622/zerno-1738052714.html
Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна
Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 22.06.2021
Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна
Аграрии Краснодарского края начали уборочную кампанию, в этом году планируется собрать 11 миллионов тонн зерна без учета кукурузы и риса, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:00
2021-06-22T12:01
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края начали уборочную кампанию, в этом году планируется собрать 11 миллионов тонн зерна без учета кукурузы и риса, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Аграрии начали сбор озимых культур с площади 1,9 миллиона гектаров. В этом году планируем получить примерно 11 миллионов тонн зерна без кукурузы и риса. Ежегодные успехи в селекции и передовые технологии возделывания позволяют рассчитывать, что это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное на отечественном и зарубежном рынках", – отметил Кондратьев.По его словам, завершить уборку планируется в течение двух недель. В этом будет задействовано более 40 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.Особое внимание уделяется зерноочистительному и сушильному оборудованию на случай дождей.По данным краевых властей, хранить зерно планируется в 44 хлебоприемных предприятиях, способных единовременно вместить 4,3 миллиона тонн. Еще около 8,2 миллиона тонн могут принять сельхозпроизводители, в том числе и фермерские хозяйства.Краевые власти в 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса региона направили более 8 миллиардов рублей. Средства были выделены в том числе на возмещение части затрат производителям муки при условии сохранения цен на хлебобулочные изделия.Регион также частично компенсирует предприятиям хлебопекарной промышленности расходы на реализацию продукции. Также, по данным краевых властей, аграрии впервые получат субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис.
https://ria.ru/20210616/kuban-1737272654.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
Аграрии Кубани планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна
12:00 22.06.2021 (обновлено: 12:01 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Аграрии Краснодарского края планируют собрать около 11 миллионов тонн зерна в 2021 году

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края начали уборочную кампанию, в этом году планируется собрать 11 миллионов тонн зерна без учета кукурузы и риса, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Аграрии начали сбор озимых культур с площади 1,9 миллиона гектаров. В этом году планируем получить примерно 11 миллионов тонн зерна без кукурузы и риса. Ежегодные успехи в селекции и передовые технологии возделывания позволяют рассчитывать, что это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное на отечественном и зарубежном рынках", – отметил Кондратьев.
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По его словам, завершить уборку планируется в течение двух недель. В этом будет задействовано более 40 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.
Особое внимание уделяется зерноочистительному и сушильному оборудованию на случай дождей.
По данным краевых властей, хранить зерно планируется в 44 хлебоприемных предприятиях, способных единовременно вместить 4,3 миллиона тонн. Еще около 8,2 миллиона тонн могут принять сельхозпроизводители, в том числе и фермерские хозяйства.
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Краевые власти в 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса региона направили более 8 миллиардов рублей. Средства были выделены в том числе на возмещение части затрат производителям муки при условии сохранения цен на хлебобулочные изделия.
Регион также частично компенсирует предприятиям хлебопекарной промышленности расходы на реализацию продукции. Также, по данным краевых властей, аграрии впервые получат субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
 
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