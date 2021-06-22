https://ria.ru/20210622/zemletryasenie-1738007168.html

У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.06.2021

У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T03:00

2021-06-22T03:00

2021-06-22T03:00

греция

турция

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 22.14 по времени UTC (01.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-востоку от греческого города Кефалос (население 2,5 тыс человек) и в 182 километрах к юго-западу от турецкого города Айдын (население 163 тыс) очаг залегал на глубине 2 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/zemletryasenie-1736761167.html

греция

турция

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греция, турция, в мире