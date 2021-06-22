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У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.06.2021
У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:00
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греция
турция
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 22.14 по времени UTC (01.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-востоку от греческого города Кефалос (население 2,5 тыс человек) и в 182 километрах к юго-западу от турецкого города Айдын (население 163 тыс) очаг залегал на глубине 2 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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греция, турция, в мире
У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
03:00 22.06.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin

У берегов Греции и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 22.14 по времени UTC (01.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-востоку от греческого города Кефалос (население 2,5 тыс человек) и в 182 километрах к юго-западу от турецкого города Айдын (население 163 тыс) очаг залегал на глубине 2 километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 15:40В мире
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
 
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