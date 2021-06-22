https://ria.ru/20210622/zapravki-1738141465.html
На Ставрополье запустят три метановые заправки
На Ставрополье запустят три метановые заправки - РИА Новости, 22.06.2021
На Ставрополье запустят три метановые заправки
На Ставрополье до конца года запустят три новых метановых заправки, количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в регионе должно... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:59
2021-06-22T18:59
2021-06-22T18:59
ставропольский край
невинномысск
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. На Ставрополье до конца года запустят три новых метановых заправки, количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в регионе должно вырасти до 28 объектов, сообщает министерство энергетики промышленности и связи Ставропольского края.Заправки появятся в Невинномысске, Этокском сельсовете и Минводах, они должны заработать в июле.Общая сумма инвестиций в строительство объектов превысит 500 миллионов рублей. При этом инвесторы смогут рассчитывать на государственную поддержку."В ближайшее время Минпром края начнёт конкурсный отбор по предоставлению государственных субсидий на строительство пунктов заправки метаном. Инвесторы, построившие и запустившие АГНКС в 2021 году, смогут "вернуть" по 36 миллионов рублей на один объект в качестве возмещения части затрат на строительство", — сказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков.Он добавил, что софинансирование проектов из краевой казны составит 6% от объема субсидии на каждый объект.
https://ria.ru/20210618/kultura-1737608095.html
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невинномысск, ставропольский край, экономика