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В МИД напомнили ОБСЕ о языковой квоте для СМИ на Украине
В МИД напомнили ОБСЕ о языковой квоте для СМИ на Украине - РИА Новости, 22.06.2021
В МИД напомнили ОБСЕ о языковой квоте для СМИ на Украине
Языковая квота для СМИ на Украине уже должна была стать сигналом для ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:15
2021-06-22T10:15
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация вокруг статуса русского языка на украине
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Языковая квота для СМИ на Украине уже должна была стать сигналом для ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Соловьев.Live" на Youtube-канале.Комментируя пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, которая состоялась в понедельник, Захарова отметила: "Слава Богу, на мне была маска, потому что я либо рассмеялась бы – на самом деле, я рассмеялась, либо что-нибудь сказала, когда она сказала, что она не в курсе, отвечая на вопрос о том, что на Украине были закрыты три крупнейших канала. Мы их называем русскоязычными, на самом деле они выполняли все требования по языковой квоте – что уже само по себе для ОБСЕ должно быть сигнальной ракетой. Языковые квоты с точки зрения несоответствия требований, желаний, чаяний общества, которое говорит на русском языке, и желания власти ограничить русский язык на территории страны", - сказала Захарова.При этом она напомнила, что Москва передавала ОБСЕ соответствующее документы.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Кремень. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.С 16 июля вступает в силу норма языкового закона, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский. Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/ukraina-1592485234.html
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обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация вокруг статуса русского языка на украине, в мире
В МИД напомнили ОБСЕ о языковой квоте для СМИ на Украине
10:15 22.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Мария Захарова призвала ОБСЕ обратить внимание на языковую квоту для СМИ на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Языковая квота для СМИ на Украине уже должна была стать сигналом для ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Соловьев.Live" на Youtube-канале.
Комментируя пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, которая состоялась в понедельник, Захарова отметила: "Слава Богу, на мне была маска, потому что я либо рассмеялась бы – на самом деле, я рассмеялась, либо что-нибудь сказала, когда она сказала, что она не в курсе, отвечая на вопрос о том, что на Украине были закрыты три крупнейших канала. Мы их называем русскоязычными, на самом деле они выполняли все требования по языковой квоте – что уже само по себе для ОБСЕ должно быть сигнальной ракетой. Языковые квоты с точки зрения несоответствия требований, желаний, чаяний общества, которое говорит на русском языке, и желания власти ограничить русский язык на территории страны", - сказала Захарова.
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При этом она напомнила, что Москва передавала ОБСЕ соответствующее документы.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Кремень. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.
С 16 июля вступает в силу норма языкового закона, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский. Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
 
ОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация вокруг статуса русского языка на УкраинеВ мире
 
 
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