https://ria.ru/20210622/zaderzhanie-1738141284.html

В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации

В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации

Московская полиция задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:58

2021-06-22T18:58

2021-06-22T21:08

ирина волк

распространение коронавируса

коронавирус в россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Справки стоили от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.По словам Волк, полицейские около одного из домов на Мичуринском проспекте задержали мужчину, который доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Он оказался курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.Затем правоохранители нашли 19-летнего мужчину, который продавал эти справки, передавая курьерам в запечатанных пакетах. Позднее задержали и 23-летнего изготовителя поддельных сертификатов."Выяснилось, что злоумышленник собственноручно заполнял имевшиеся у него пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медицинских учреждений", — отметила Волк.Она добавила, что сотрудники полиции в офисе на Электродной улице нашли и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины.Против троих мужчин возбудили уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.Сейчас полиция разыскивает соучастников и организаторов нелегальной продажи поддельных сертификатов.

https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подозреваемых в сбыте поддельных сертификатов о вакцинации COVID-19 Сотрудниками московской полиции пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. 2021-06-22T18:58 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия