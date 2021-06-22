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Распространение коронавируса
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В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
Московская полиция задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:58
2021-06-22T21:08
ирина волк
распространение коронавируса
коронавирус в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Справки стоили от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.По словам Волк, полицейские около одного из домов на Мичуринском проспекте задержали мужчину, который доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Он оказался курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.Затем правоохранители нашли 19-летнего мужчину, который продавал эти справки, передавая курьерам в запечатанных пакетах. Позднее задержали и 23-летнего изготовителя поддельных сертификатов."Выяснилось, что злоумышленник собственноручно заполнял имевшиеся у него пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медицинских учреждений", — отметила Волк.Она добавила, что сотрудники полиции в офисе на Электродной улице нашли и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины.Против троих мужчин возбудили уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.Сейчас полиция разыскивает соучастников и организаторов нелегальной продажи поддельных сертификатов.
https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html
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Кадры задержания подозреваемых в сбыте поддельных сертификатов о вакцинации COVID-19
Сотрудниками московской полиции пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
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ирина волк, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
18:58 22.06.2021 (обновлено: 21:08 22.06.2021)
 

В Москве задержали трех мужчин за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Справки стоили от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.
По словам Волк, полицейские около одного из домов на Мичуринском проспекте задержали мужчину, который доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Он оказался курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.
Затем правоохранители нашли 19-летнего мужчину, который продавал эти справки, передавая курьерам в запечатанных пакетах. Позднее задержали и 23-летнего изготовителя поддельных сертификатов.
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"Выяснилось, что злоумышленник собственноручно заполнял имевшиеся у него пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медицинских учреждений", — отметила Волк.
Она добавила, что сотрудники полиции в офисе на Электродной улице нашли и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины.
Против троих мужчин возбудили уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.
Сейчас полиция разыскивает соучастников и организаторов нелегальной продажи поддельных сертификатов.
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Распространение коронавирусаИрина ВолкКоронавирус в РоссииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
 
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