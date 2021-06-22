https://ria.ru/20210622/zabolevaemost-1738096678.html

Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.06.2021

Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Три недели наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве, количество выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:42

2021-06-22T15:42

2021-06-22T15:53

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_d526192d502c3eedfd42f50b546a0c5a.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три недели наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве, количество выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва