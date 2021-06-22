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Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Три недели наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве, количество выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:42
2021-06-22T15:42
2021-06-22T15:53
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три недели наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве, количество выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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анастасия ракова , здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве
15:42 22.06.2021 (обновлено: 15:53 22.06.2021)
Заммэра Москвы Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19