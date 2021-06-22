https://ria.ru/20210622/yalta-1738063836.html
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде - РИА Новости, 22.06.2021
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде
Внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения проведут в Ялте, в ближайшие сутки вода будет подаваться с повышенной концентрацией хлора, РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:56
2021-06-22T12:56
2021-06-22T12:56
подтопления в крыму
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения проведут в Ялте, в ближайшие сутки вода будет подаваться с повышенной концентрацией хлора, сообщает администрация города.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях."В связи с возникшей необходимостью будет проведена внеплановая дезинфекция резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения. Вода с 18.00 22 июня до 18.00 23 июня будет подаваться с повышенной концентрацией активного хлора. Употребление воды допустимо только после отстаивания и кипячения", - говорится в сообщении.Горожан призвали сделать запас питьевой воды.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210622/yalta-1738044156.html
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подтопления в крыму, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, происшествия
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде
В Ялте проведут дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения