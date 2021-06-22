Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/yalta-1738063836.html
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде - РИА Новости, 22.06.2021
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде
Внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения проведут в Ялте, в ближайшие сутки вода будет подаваться с повышенной концентрацией хлора, РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:56
2021-06-22T12:56
подтопления в крыму
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738033181_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_8390f54f32f2f2ad2c5063a00188586f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения проведут в Ялте, в ближайшие сутки вода будет подаваться с повышенной концентрацией хлора, сообщает администрация города.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях."В связи с возникшей необходимостью будет проведена внеплановая дезинфекция резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения. Вода с 18.00 22 июня до 18.00 23 июня будет подаваться с повышенной концентрацией активного хлора. Употребление воды допустимо только после отстаивания и кипячения", - говорится в сообщении.Горожан призвали сделать запас питьевой воды.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210622/yalta-1738044156.html
https://ria.ru/20210621/uscherb-1737976842.html
керчь
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738033181_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2955fa537ad34b2c5ef962491e80bc48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопления в крыму, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, происшествия
Ялтинцев предупредили о повышенной концентрации хлора в воде
12:56 22.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Ялте проведут дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения проведут в Ялте, в ближайшие сутки вода будет подаваться с повышенной концентрацией хлора, сообщает администрация города.
Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях.
Ликвидация последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 11:23
Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения
"В связи с возникшей необходимостью будет проведена внеплановая дезинфекция резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения. Вода с 18.00 22 июня до 18.00 23 июня будет подаваться с повышенной концентрацией активного хлора. Употребление воды допустимо только после отстаивания и кипячения", - говорится в сообщении.
Горожан призвали сделать запас питьевой воды.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
Ликвидация последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 21:08
В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением
 
Подтопления в КрымуКерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Путин пообещал делать все для мира и безопасности России
09:15Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
09:14Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии
09:12Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала
09:11Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам
09:10Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
09:08Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
09:04Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:03Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
Лента новостейМолния