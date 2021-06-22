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Более 10 тысяч оренбуржцев получат выплату на детей от 3 до 7 лет
Более 10 тысяч оренбуржцев получат выплату на детей от 3 до 7 лет - РИА Новости, 22.06.2021
Более 10 тысяч оренбуржцев получат выплату на детей от 3 до 7 лет
Более одного миллиарда рублей из федерального бюджета выделят Оренбуржью для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, средства получат более 10 тысяч... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:27
2021-06-22T14:27
2021-06-22T14:27
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ОРЕНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Более одного миллиарда рублей из федерального бюджета выделят Оренбуржью для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, средства получат более 10 тысяч оренбуржцев, говорится в сообщении пресс- службы регионального правительства."По поручению президента изменились правила оказания помощи семьям с детьми от 3-7 лет. Теперь в зависимости от ситуации в семье, ее размер может быть достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Эту меру поддержки по новым правилам в Оренбуржье получают уже 10872 ребенка. Причем на 9615 детей каждый месяц выплачивается 10417 рублей, на 943 ребенка – 7812,75 рубля", - отмечается в сообщении.Так, если при выплате в размере 50 процентов (5208,50 рубля) среднедушевой доход семьи не достиг прожиточного минимума на душу населения, то назначат 75 процентов (7812,75 рубля). Если и при увеличении выплаты среднедушевой доход семьи не поднимется до уровня прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка (10417 рублей).При определении права на выплату учитываются доходы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. При этом доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Это требование законодательства Российской Федерации. Также действующим законодательством не предусмотрено исключение из дохода семьи сумм кредита, в том числе ипотечного, оплаты за жилищно-коммунальные услуги и прочих расходов.В сообщении отмечается, что по распоряжению председателя правительства на эти цели в стране выделено 55,35 миллиарда рублей, их которых на Оренбуржье приходится 1,23 миллиарда рублей.По его словам, в Оренбуржье за три года в пять раз увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильем многодетных семей.
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россия, денис паслер, оренбургская область, общество
ОРЕНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Более одного миллиарда рублей из федерального бюджета выделят Оренбуржью для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, средства получат более 10 тысяч оренбуржцев, говорится в сообщении пресс- службы регионального правительства.
"По поручению президента изменились правила оказания помощи семьям с детьми от 3-7 лет. Теперь в зависимости от ситуации в семье, ее размер может быть достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Эту меру поддержки по новым правилам в Оренбуржье получают уже 10872 ребенка. Причем на 9615 детей каждый месяц выплачивается 10417 рублей, на 943 ребенка – 7812,75 рубля", - отмечается в сообщении.
Так, если при выплате в размере 50 процентов (5208,50 рубля) среднедушевой доход семьи не достиг прожиточного минимума на душу населения, то назначат 75 процентов (7812,75 рубля). Если и при увеличении выплаты среднедушевой доход семьи не поднимется до уровня прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка (10417 рублей).
При определении права на выплату учитываются доходы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. При этом доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Это требование законодательства Российской Федерации
. Также действующим законодательством не предусмотрено исключение из дохода семьи сумм кредита, в том числе ипотечного, оплаты за жилищно-коммунальные услуги и прочих расходов.
В сообщении отмечается, что по распоряжению председателя правительства на эти цели в стране выделено 55,35 миллиарда рублей, их которых на Оренбуржье приходится 1,23 миллиарда рублей.
"Адресные меры поддержки оренбуржцам с детьми начнутся с 1 июля. Первыми получат деньги родители с детьми от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь будущим мамам. Будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет", - сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, в Оренбуржье за три года в пять раз увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильем многодетных семей.
"Размер регионального материнского капитала составляет 119 тысяч рублей, его уже получили 8263 семьи. На обеспечение жильем в 2020 году было выделено 1,1 млрд рублей, что позволило решить жилищный вопрос 2155 семьям, которые нуждались в жилье",- сказал Паслер.