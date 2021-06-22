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В Вологодской области рекомендовали предоставить выходной для вакцинации
В Вологодской области рекомендовали предоставить выходной для вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
В Вологодской области рекомендовали предоставить выходной для вакцинации
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 выступил за введение выходного дня для вакцинации... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:08
2021-06-22T17:08
2021-06-22T17:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 выступил за введение выходного дня для вакцинации сотрудников на всех предприятиях региона."Нам с вами придется создать условия для того, чтобы у людей должна быть возможность вакцинироваться в удобное для них время. Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников для вакцинации. Поручаю установить соответствующий выходной день и для государственных служащих", - сказал он.Кувшинников отметил, что текущие темпы вакцинации не способствуют приобретению коллективного иммунитета к осени текущего года. "На сегодняшний день мы за неделю прививаем 8 – 9 тысяч. При таких темпах вакцинации приобретем коллективный иммунитет к концу 2022 года", - сказал он.С 16 июня в регионе прекратилась работа ресторанов, кафе, караоке с полуночи до 6 утра, закрываются детские комнаты и фудкорты в торговых центрах, заполняемость залов на спортивных, развлекательных и досуговых мероприятиях и деловых конференциях ограничивается 50% вместо предыдущего ограничения в 75%.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вологодская область, общество
В Вологодской области рекомендовали предоставить выходной для вакцинации
Глава Вологодской области рекомендовал предоставить сотрудникам выходной для вакцинации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 выступил за введение выходного дня для вакцинации сотрудников на всех предприятиях региона.
"Нам с вами придется создать условия для того, чтобы у людей должна быть возможность вакцинироваться в удобное для них время. Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников для вакцинации. Поручаю установить соответствующий выходной день и для государственных служащих", - сказал он.
Кувшинников отметил, что текущие темпы вакцинации не способствуют приобретению коллективного иммунитета к осени текущего года. "На сегодняшний день мы за неделю прививаем 8 – 9 тысяч. При таких темпах вакцинации приобретем коллективный иммунитет к концу 2022 года", - сказал он.
С 16 июня в регионе прекратилась работа ресторанов, кафе, караоке с полуночи до 6 утра, закрываются детские комнаты и фудкорты в торговых центрах, заполняемость залов на спортивных, развлекательных и досуговых мероприятиях и деловых конференциях ограничивается 50% вместо предыдущего ограничения в 75%.