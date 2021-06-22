https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738094365.html

Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье

Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2021

Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве вожатой в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал кадры допроса девушки, подозреваемой в убийстве вожатой детского лагеря в Московской области. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:28

2021-06-22T15:28

2021-06-22T15:42

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры допроса девушки, подозреваемой в убийстве вожатой детского лагеря в Московской области.Как и погибшая, она проходила студенческую практику в ДОЛ "Лесной лорд" в поселке Доброе. По информации СК, девушки жили в одной комнате.Задержанная рассказала, что стало причиной конфликта."Один из детей не хотел идти на дискотеку, и мы отвели его. Потом мы начали разговаривать, и она сказала, что со мной вообще никто общаться не хочет. Я начала нервничать и взяла нож", — пояснила она.Как сообщал источник РИА Новости, ночью вожатые распивали спиртное и между ними произошел спор о том, кто лучше справляется с работой. Одна из девушек ударила другую ножом — она успела выбежать в коридор, но вскоре скончалась.Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия