https://ria.ru/20210622/voyna-1738133524.html
День памяти и скорби: как начиналась война
День памяти и скорби: как начиналась война - РИА Новости, 22.06.2021
День памяти и скорби: как начиналась война
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
2021-06-22T18:26
2021-06-22T18:26
2021-06-22T18:26
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В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.
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День памяти и скорби: как начиналась война
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.
2021-06-22T18:26
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, видео
День памяти и скорби: как начиналась война
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
2021-06-22T18:26
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PT1M28S
День памяти и скорби: как начиналась война
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.