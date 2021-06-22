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День памяти и скорби: как начиналась война

День памяти и скорби: как начиналась война - РИА Новости, 22.06.2021

День памяти и скорби: как начиналась война

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.

2021-06-22T18:26

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2021-06-22T18:26

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В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней.

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2021

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День памяти и скорби: как начиналась война День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она продлилась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. 2021-06-22T18:26 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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