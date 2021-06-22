Стали известны кандидаты на пост главы Владивостока
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Заявки на конкурс на пост главы Владивостока подали безработные, доцент и депутат
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Среди подавших документы для участия на конкурс мэра Владивостока после отставки Олега Гуменюка – муниципальный депутат, сотрудник контрольно-счетной палаты Приморья, безработные и доцент ДВФУ, сообщает пресс-служба городской думы.
Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И.о. мэра был назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков. Депутаты приняли отставку Гуменюка, конкурс на замещение должности мэра начался 4 июня, 21 июня завершился прием документов от желающих участвовать в конкурсе. В думе РИА Новости сообщали, что документы подали восемь человек, в том числе на конкурс заявился Шестаков.
"По данным на 21 июня 2021 года в конкурсную комиссию подали документы: Гнездилов Николаевич, временно не работает. В анкете указано - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения Спасского муниципального района. Лысенкова Екатерина, главный специалист второго разряда аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края. Водзинский Константин, временно не работает. В анкете указано место работы АО "Дальневосточное Производственное объединение "Восход", председатель совета директоров с 2020 года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что документы подал мастер участка в матрасном участке в ИП Алексей Сергеевич Коновалов, в его анкете указано, что он работает в автосервисе, самозанятый с 2020 года. Также на конкурс заявился доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ Максим Белобородов и и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.
Кроме того, документы подали не указавший сведений о месте работы Ботур Исмаилов и временно не работающий учредитель ООО "Приморье" Руслан Красовский.
Глава Владивостока избирается думой города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. В нем могут принять участие россияне от 21 года. Конкурс проводится в два этапа. Первый состоится 20 июля. На нем члены комиссии проверят достоверность сведений, представленных претендентами, и соответствие кандидатов установленным требованиям. На втором этапе, который назначен на 28 июля, комиссия проведет собеседования с претендентами. По итогам члены комиссии представят в думу не менее двух кандидатов для избрания на должность мэра.