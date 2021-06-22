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Американский ветеран рассказал об участии в боях Второй мировой войны
Американский ветеран рассказал об участии в боях Второй мировой войны - РИА Новости, 22.06.2021
Американский ветеран рассказал об участии в боях Второй мировой войны
Американскому ветерану Второй мировой войны Дональду Халверсону довелось принять участие в ряде ожесточенных сражений в Европе, в том числе в битве при... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T21:54
2021-06-22T21:54
россия
вторая мировая война (1939-1945)
италия
сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американскому ветерану Второй мировой войны Дональду Халверсону довелось принять участие в ряде ожесточенных сражений в Европе, в том числе в битве при Монте-Кассино - серии из четырех кровопролитных сражений, которая длилась в Италии с января по май 1944 года и в результате которой союзным войскам был открыт путь в Рим. Своими воспоминаниями Халверсон поделился в беседе с РИА Новости.Халверсон - один из двенадцати американских ветеранов, которые в мае 2020 года должны были приехать в Россию, чтобы принять участие в празднованиях годовщины окончания войны. Тогда поездку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.В июне отмечается несколько дат, знаменующих победные дни во Второй мировой. Так, 5 июня 1944 года победой союзных войск завершилась битва при Анцио, одна из целого ряда кровопролитных битв, в которых принимал участие Халверсон. "Я был одним из счастливчиков, они все никак не попадали в меня. В моей фляге была дыра, пули прорезали мои ботинки, но в мое тело они не попадали, вот и все", - вспоминает собеседник агентства.Ветеран вспоминает, что он только окончил среднюю школу в 1942 году и начал работать в Миннесоте, когда решил вступить в ряды армии. По словам Халверсона, он хорошо помнит 13 сентября 1943 года - день, когда он сел на корабль типа "Либерти" и отправился в Италию."Мы высадились в Италии, у Неаполя, 13 октября. Мне было 20 лет, когда я попал в Италию. Там я вступил в 34-ю пехотную дивизию Red Bull ("Красный Бык"). С тех пор мы начали движение на север от Неаполя", - говорит ветеран.В течение двух лет Халверсон вел свой взвод через горы и минные поля. По его словам, в Италии всегда говорили: "Еще одна гора, еще один холм каждый день".Битва при Монте-КассиноБитву при Монте-Кассино Халверсон вспоминает как одну из самых кровопролитных – здесь погибло почти все подразделение, в котором он служил. Потери союзников в ходе боев составили порядка 55 тысяч человек, но сам Халверсон в битве при Монте-Кассино не получил ни одного ранения."У меня был стрелковый взвод из 40 парней с пулеметами и минометами. Я был сержантом. После битвы при Кассино нас осталось шесть человек. Мы потеряли так много людей, что нас отправили обратно в Неаполь", - рассказал ветеран. По его словам, его взводу пришлось переходить по узкому ущелью, которое сверху обстреливали немецкие минометчики."Они (немцы) постоянно промахивались. Пули свистели рядом, снаряды разрывались рядом, но они не могли попасть. У меня не было ни одной царапины", - вспоминает Халверсон.Железнодорожные пушки "Анцио Энн"После Монте-Кассино Халверсон принял участие в битве при Анцио. "В дневное время мы прятались, там все происходило по ночам. Мы выходили из укрытий, а они (немцы) начинали обстреливать нас из этих дальнобойных железнодорожных орудий, которые назывались "Анцио Энни", - говорит Халверсон. По его воспоминаниям, бои при Анцио продолжались четыре месяца, прежде чем союзники перешли в наступление на Рим.Англо-американский десант высадился в Анцио в январе 1944, однако решающий прорыв произошел только в мае. В ходе наступления союзники захватили столь досаждавшее им железнодорожное орудие "Анцио Энни". Союзники продолжили наступление на Рим, который немецкое командование объявило "открытым городом" и вывело из него войска. Потери союзников в битве при Анцио составили 45 тысяч человек, считая убитых и раненых.Победа, больше никакой стрельбыЛучшим днем в своей жизни Халверсон считает 2 мая 1945 года - день, когда стало известно, что боевые действия в Италии завершены. "Мы смотрели на швейцарские Альпы, и капитану позвонили: "Война окончена!". Я посмотрел на небо, было хорошо", - вспоминает ветеран. "Мы разделись и пошли купаться в озере. Мы не мылись около пяти месяцев", - рассказал он."Больше никаких боев и стрельбы. И это был лучший день в моей жизни - 2 мая, когда сказали, что война в Италии окончена", - вспоминает ветеран.По его словам, через шесть дней после этого капитану позвонили и сообщили, что война в Германии закончилась. "Это было хорошее чувство. Больше никакой стрельбы", - отметил Халверсон."После окончания войны в Италии мы были вынуждены пробыть там около пяти месяцев, пришлось восстанавливать железную дорогу, чтобы мы вернулись в Неаполь и домой… Мы поехали в Монте-Карло и Ниццу, осмотрели страну, пока наш поезд готовился к отправке обратно в Неаполь", - рассказал Халверсон.Поездка до США на борту итальянского круизного лайнера заняла всего 12 дней вместо 30, которые потребовались для того, чтобы добраться до Италии. Лайнер покинул Италию 22 октября и вернул военнослужащих в США 3 ноября. "Думаю, мы все спали на палубе, это было так здорово. Погода была такая хорошая, мы просто спали на палубе и расслаблялись на пути домой", - вспоминает собеседник агентства.Наслаждаясь каждым днемСейчас Халверсону 98 лет, и, по его собственному признанию, он наслаждается своей жизнью и надеется однажды вернуться в Италию, а также отметить День Победы в России. "Я планировал посетить парад в Москве в прошлом году, но не приехал из-за пандемии. Я надеюсь, что смогу поехать в Италию, а также в Россию, когда пандемия закончится", - сказал ветеран.Халверсон отметил, что все его друзья со времен войны уже скончались. Сам же он просто наслаждается жизнью и говорит, что ему "не о чем беспокоиться". "Я хочу дожить до 100 лет в следующие два года, узнать, каково это", - сказал он в ответ на вопрос о его мечте.Ветеран выразил надежду, что новой мировой войны не будет. "Я надеюсь, что все успокоятся. Кому нужна еще одна мировая война? Я бы хотел, чтобы все поладили и забыли об этом. Я надеюсь, что все успокоятся и будут наслаждаться жизнью, а не воевать", - добавил он.
https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html
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россия, вторая мировая война (1939-1945), италия, сша
Американский ветеран рассказал об участии в боях Второй мировой войны
21:54 22.06.2021
 
© AP PhotoВторая мировая война - первый год
Вторая мировая война - первый год - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo

Американский ветеран Дональд Халверсон рассказал об участии в боях Второй мировой войны

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американскому ветерану Второй мировой войны Дональду Халверсону довелось принять участие в ряде ожесточенных сражений в Европе, в том числе в битве при Монте-Кассино - серии из четырех кровопролитных сражений, которая длилась в Италии с января по май 1944 года и в результате которой союзным войскам был открыт путь в Рим. Своими воспоминаниями Халверсон поделился в беседе с РИА Новости.
Халверсон - один из двенадцати американских ветеранов, которые в мае 2020 года должны были приехать в Россию, чтобы принять участие в празднованиях годовщины окончания войны. Тогда поездку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
В июне отмечается несколько дат, знаменующих победные дни во Второй мировой. Так, 5 июня 1944 года победой союзных войск завершилась битва при Анцио, одна из целого ряда кровопролитных битв, в которых принимал участие Халверсон. "Я был одним из счастливчиков, они все никак не попадали в меня. В моей фляге была дыра, пули прорезали мои ботинки, но в мое тело они не попадали, вот и все", - вспоминает собеседник агентства.
Ветеран вспоминает, что он только окончил среднюю школу в 1942 году и начал работать в Миннесоте, когда решил вступить в ряды армии. По словам Халверсона, он хорошо помнит 13 сентября 1943 года - день, когда он сел на корабль типа "Либерти" и отправился в Италию.
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"Мы высадились в Италии, у Неаполя, 13 октября. Мне было 20 лет, когда я попал в Италию. Там я вступил в 34-ю пехотную дивизию Red Bull ("Красный Бык"). С тех пор мы начали движение на север от Неаполя", - говорит ветеран.
В течение двух лет Халверсон вел свой взвод через горы и минные поля. По его словам, в Италии всегда говорили: "Еще одна гора, еще один холм каждый день".

Битва при Монте-Кассино

Битву при Монте-Кассино Халверсон вспоминает как одну из самых кровопролитных – здесь погибло почти все подразделение, в котором он служил. Потери союзников в ходе боев составили порядка 55 тысяч человек, но сам Халверсон в битве при Монте-Кассино не получил ни одного ранения.
"У меня был стрелковый взвод из 40 парней с пулеметами и минометами. Я был сержантом. После битвы при Кассино нас осталось шесть человек. Мы потеряли так много людей, что нас отправили обратно в Неаполь", - рассказал ветеран. По его словам, его взводу пришлось переходить по узкому ущелью, которое сверху обстреливали немецкие минометчики.
"Они (немцы) постоянно промахивались. Пули свистели рядом, снаряды разрывались рядом, но они не могли попасть. У меня не было ни одной царапины", - вспоминает Халверсон.
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Железнодорожные пушки "Анцио Энн"

После Монте-Кассино Халверсон принял участие в битве при Анцио. "В дневное время мы прятались, там все происходило по ночам. Мы выходили из укрытий, а они (немцы) начинали обстреливать нас из этих дальнобойных железнодорожных орудий, которые назывались "Анцио Энни", - говорит Халверсон. По его воспоминаниям, бои при Анцио продолжались четыре месяца, прежде чем союзники перешли в наступление на Рим.
Англо-американский десант высадился в Анцио в январе 1944, однако решающий прорыв произошел только в мае. В ходе наступления союзники захватили столь досаждавшее им железнодорожное орудие "Анцио Энни". Союзники продолжили наступление на Рим, который немецкое командование объявило "открытым городом" и вывело из него войска. Потери союзников в битве при Анцио составили 45 тысяч человек, считая убитых и раненых.

Победа, больше никакой стрельбы

Лучшим днем в своей жизни Халверсон считает 2 мая 1945 года - день, когда стало известно, что боевые действия в Италии завершены. "Мы смотрели на швейцарские Альпы, и капитану позвонили: "Война окончена!". Я посмотрел на небо, было хорошо", - вспоминает ветеран. "Мы разделись и пошли купаться в озере. Мы не мылись около пяти месяцев", - рассказал он.
"Больше никаких боев и стрельбы. И это был лучший день в моей жизни - 2 мая, когда сказали, что война в Италии окончена", - вспоминает ветеран.
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По его словам, через шесть дней после этого капитану позвонили и сообщили, что война в Германии закончилась. "Это было хорошее чувство. Больше никакой стрельбы", - отметил Халверсон.
"После окончания войны в Италии мы были вынуждены пробыть там около пяти месяцев, пришлось восстанавливать железную дорогу, чтобы мы вернулись в Неаполь и домой… Мы поехали в Монте-Карло и Ниццу, осмотрели страну, пока наш поезд готовился к отправке обратно в Неаполь", - рассказал Халверсон.
Поездка до США на борту итальянского круизного лайнера заняла всего 12 дней вместо 30, которые потребовались для того, чтобы добраться до Италии. Лайнер покинул Италию 22 октября и вернул военнослужащих в США 3 ноября. "Думаю, мы все спали на палубе, это было так здорово. Погода была такая хорошая, мы просто спали на палубе и расслаблялись на пути домой", - вспоминает собеседник агентства.

Наслаждаясь каждым днем

Сейчас Халверсону 98 лет, и, по его собственному признанию, он наслаждается своей жизнью и надеется однажды вернуться в Италию, а также отметить День Победы в России. "Я планировал посетить парад в Москве в прошлом году, но не приехал из-за пандемии. Я надеюсь, что смогу поехать в Италию, а также в Россию, когда пандемия закончится", - сказал ветеран.
Халверсон отметил, что все его друзья со времен войны уже скончались. Сам же он просто наслаждается жизнью и говорит, что ему "не о чем беспокоиться". "Я хочу дожить до 100 лет в следующие два года, узнать, каково это", - сказал он в ответ на вопрос о его мечте.
Ветеран выразил надежду, что новой мировой войны не будет. "Я надеюсь, что все успокоятся. Кому нужна еще одна мировая война? Я бы хотел, чтобы все поладили и забыли об этом. Я надеюсь, что все успокоятся и будут наслаждаться жизнью, а не воевать", - добавил он.
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