https://ria.ru/20210622/venesuela-1738084245.html

Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими

Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими - РИА Новости, 22.06.2021

Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими

Стратегическое партнерство России и Венесуэлы - это братство, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:42

2021-06-22T14:42

2021-06-22T16:14

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хорхе арреаса

венесуэла

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Венесуэлы - это братство, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса."Наше стратегическое партнерство - это братство. Оно подтверждалось в тяжелые времена. Мы продолжим развивать их (отношения). У нас более 260 подписанных договоров, 50 договоров находятся в процессе обсуждения в различных стратегических сферах сотрудничества. Я уверен, что начиная с этого разговора мы ускорим и нарастим наше сотрудничество", - сказал министр на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20210503/aviasoobschenie-1731032366.html

россия

венесуэла

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2021

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россия, хорхе арреаса, венесуэла, в мире