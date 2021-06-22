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Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими
Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими - РИА Новости, 22.06.2021
Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими
Стратегическое партнерство России и Венесуэлы - это братство, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:42
2021-06-22T14:42
2021-06-22T16:14
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Венесуэлы - это братство, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса."Наше стратегическое партнерство - это братство. Оно подтверждалось в тяжелые времена. Мы продолжим развивать их (отношения). У нас более 260 подписанных договоров, 50 договоров находятся в процессе обсуждения в различных стратегических сферах сотрудничества. Я уверен, что начиная с этого разговора мы ускорим и нарастим наше сотрудничество", - сказал министр на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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россия, хорхе арреаса, венесуэла, в мире
Глава МИД Венесуэлы назвал отношения с Россией братскими
14:42 22.06.2021 (обновлено: 16:14 22.06.2021)
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал отношения с Россией братскими