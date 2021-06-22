https://ria.ru/20210622/venesuela-1738063614.html

Венесуэла потребовала у COVAX вернуть деньги для покупки вакцин в России

Венесуэла потребовала у COVAX вернуть деньги для покупки вакцин в России - РИА Новости, 22.06.2021

Венесуэла потребовала у COVAX вернуть деньги для покупки вакцин в России

Система COVAX должна вернуть деньги, выделенные ей Венесуэлой для покупки вакцин, Каракас приобретет на них вакцины у России или Китая, заявил глава МИД... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:56

2021-06-22T12:56

2021-06-22T13:18

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Система COVAX должна вернуть деньги, выделенные ей Венесуэлой для покупки вакцин, Каракас приобретет на них вакцины у России или Китая, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.Ранее президент страны Николас Мадуро заявил, что правительство США должно немедленно разблокировать деньги Венесуэлы, направленные системе COVAX для покупки вакцин. Часть платежей Венесуэлы оказалась заблокирована банком.В Каракасе надеются, что те, кто работает в программе COVAX и банке, задумаются над ситуацией, так как венесуэльцы не могут покупать вакцину через нее, добавил министр.По словам министра, Каракас хочет расширять закупки российской вакцины от COVID и надеется скоро получить новую партию.Партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Венесуэлу в июне, сообщал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.США с 2014 года ввели против Венесуэлы широкий ряд санкций, самые болезненные из которых касаются нефтяной и финансовой отраслей. Всего в международных банках в результате санкций США и ЕС в отношении Венесуэлы заблокированы около 5,5 миллиарда долларов, принадлежащих этой стране.

https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027438.html

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коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире