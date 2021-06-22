Венесуэла потребовала у COVAX вернуть деньги для покупки вакцин в России
12:56 22.06.2021 (обновлено: 13:18 22.06.2021)
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедицинский работник одной из больниц Каракаса набирает в шприц российский препарат "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Президент Венесуэлы потребовал вернуть деньги за вакцины по программе COVAX
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Система COVAX должна вернуть деньги, выделенные ей Венесуэлой для покупки вакцин, Каракас приобретет на них вакцины у России или Китая, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Ранее президент страны Николас Мадуро заявил, что правительство США должно немедленно разблокировать деньги Венесуэлы, направленные системе COVAX для покупки вакцин. Часть платежей Венесуэлы оказалась заблокирована банком.
"В COVAX сказали, что пока не придут все деньги, вакцины не будет. А деньги все не доходят, потому что последний платеж был заблокирован. Пусть вернут нам деньги, и мы на эти деньги купим вакцину у России или Китая, или Кубы, или другой страны", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
В Каракасе надеются, что те, кто работает в программе COVAX и банке, задумаются над ситуацией, так как венесуэльцы не могут покупать вакцину через нее, добавил министр.
По словам министра, Каракас хочет расширять закупки российской вакцины от COVID и надеется скоро получить новую партию.
Партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Венесуэлу в июне, сообщал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
США с 2014 года ввели против Венесуэлы широкий ряд санкций, самые болезненные из которых касаются нефтяной и финансовой отраслей. Всего в международных банках в результате санкций США и ЕС в отношении Венесуэлы заблокированы около 5,5 миллиарда долларов, принадлежащих этой стране.