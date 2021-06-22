https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738147807.html
В США вакцинировали 70% взрослого населения
В США вакцинировали 70% взрослого населения - РИА Новости, 22.06.2021
В США вакцинировали 70% взрослого населения
Администрация США выполнила поставленную президентом Джо Байденом цель вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:00
2021-06-22T20:00
2021-06-22T20:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Администрация США выполнила поставленную президентом Джо Байденом цель вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавируса в срок до 4 июля, заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс."Сегодня я обращаюсь к вам с прекрасной новостью. Мы уже выполнили поставленную президентом задачу вакцинировать всех взрослых американцев 30 лет и старше. Все верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата", - сказал Зинтс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.В мае американское руководство в рамках вакцинации против коронавируса поставило перед собой новую цель - привить хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на понедельник от COVID-19 в США полностью уже привиты чуть более 150 миллионов человек, одну прививку сделали свыше 177 миллионов жителей страны.
https://ria.ru/20210511/pfizer-1731703097.html
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
В США вакцинировали 70% взрослого населения
20:00 22.06.2021 (обновлено: 20:04 22.06.2021)
США выполнили цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения старше 30 лет