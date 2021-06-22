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Швейцария разрешила вакцинацию от коронавируса для подростков
Швейцария разрешила вакцинацию от коронавируса для подростков - РИА Новости, 22.06.2021
Швейцария разрешила вакцинацию от коронавируса для подростков
Швейцария разрешила вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Федерального офиса... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:18
2021-06-22T17:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
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ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости. Швейцария разрешила вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.Как отмечается, разрешение прививаться вакциной от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет было выдано в начале июня компанией Swissmedic."Опыт пандемии COVID-19 показал, что дети и молодежь подвержены низкому риску развития тяжелой формы заболевания. В их возрасте большая часть заражений вызывает лишь слабые симптомы, если они вообще появляются. Однако молодые люди также должны иметь возможность защитить себя с помощью вакцины", - говорится в заявлении.В этой связи Swissmedic рекомендует молодым людям привиться, особенно если у них уже есть хронические заболевания. Однако перед любой вакцинацией следует провести индивидуальный анализ риска и пользы в присутствии родителей или другого доверенного лица. Вакцинация будет бесплатной.В настоящее время в Швейцарии только вакцина Pfizer/BioNTech одобрена для молодых людей в возрасте 12 лет и старше. В клинических испытаниях этот продукт оказался почти на 100% эффективным в этой возрастной группе. Участвовавшие в исследовании молодые люди получали ту же дозировку, что и взрослые, при этом побочные эффекты обычно продолжались от одного до трех дней и могли быть более выраженными после приема второй дозы.
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коронавирус covid-19, швейцария, в мире
Швейцария разрешила вакцинацию от коронавируса для подростков
17:18 22.06.2021
 
© AP Photo / John LocherВакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / John Locher

Швейцария разрешила вакцинацию от коронавируса для подростков от 12 до 15 лет

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ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости. Швейцария разрешила вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
Как отмечается, разрешение прививаться вакциной от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет было выдано в начале июня компанией Swissmedic.
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"Опыт пандемии COVID-19 показал, что дети и молодежь подвержены низкому риску развития тяжелой формы заболевания. В их возрасте большая часть заражений вызывает лишь слабые симптомы, если они вообще появляются. Однако молодые люди также должны иметь возможность защитить себя с помощью вакцины", - говорится в заявлении.
В этой связи Swissmedic рекомендует молодым людям привиться, особенно если у них уже есть хронические заболевания. Однако перед любой вакцинацией следует провести индивидуальный анализ риска и пользы в присутствии родителей или другого доверенного лица. Вакцинация будет бесплатной.
В настоящее время в Швейцарии только вакцина Pfizer/BioNTech одобрена для молодых людей в возрасте 12 лет и старше. В клинических испытаниях этот продукт оказался почти на 100% эффективным в этой возрастной группе. Участвовавшие в исследовании молодые люди получали ту же дозировку, что и взрослые, при этом побочные эффекты обычно продолжались от одного до трех дней и могли быть более выраженными после приема второй дозы.
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