https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738092607.html

Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве

Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве - РИА Новости, 22.06.2021

Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве

Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве возросло в 4-5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:15

2021-06-22T15:15

2021-06-22T15:15

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве возросло в 4-5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца", - написал Собянин в своем блоге.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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