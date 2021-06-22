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Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве
Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве
Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве возросло в 4-5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:15
2021-06-22T15:15
2021-06-22T15:15
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве возросло в 4-5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца", - написал Собянин в своем блоге.
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Собянин сообщил о резком росте числа записей на вакцинацию в Москве
Собянин сообщил, что число записей на прививку от коронавируса в Москве выросло в четыре-пять раз