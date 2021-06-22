https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738089315.html

В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19

В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19

Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:03

2021-06-22T15:03

2021-06-22T15:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

департамент здравоохранения г. москвы

москва

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738031243_0:137:2743:1680_1920x0_80_0_0_affd38a83db95bc39633fbd94d0923d4.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун."Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации ", - сказал Хрипун на пресс-конференции.По его словам, такие же правила должны быть и в отношении вакцинированных.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, департамент здравоохранения г. москвы, москва, вакцинация