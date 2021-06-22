https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738089315.html
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19
Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:03
2021-06-22T15:03
2021-06-22T15:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
департамент здравоохранения г. москвы
москва
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738031243_0:137:2743:1680_1920x0_80_0_0_affd38a83db95bc39633fbd94d0923d4.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун."Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации ", - сказал Хрипун на пресс-конференции.По его словам, такие же правила должны быть и в отношении вакцинированных.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738031243_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_7f710d37ca3257a322ce04f9986e4139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, департамент здравоохранения г. москвы, москва, вакцинация
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19
15:03 22.06.2021 (обновлено: 15:09 22.06.2021)
В Депздраве заявили, что переболевшим COVID-19 необходимо вакцинироваться через полгода