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В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19
Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:03
2021-06-22T15:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
департамент здравоохранения г. москвы
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вакцинация
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун."Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации ", - сказал Хрипун на пресс-конференции.По его словам, такие же правила должны быть и в отношении вакцинированных.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, департамент здравоохранения г. москвы, москва, вакцинация
В Депздраве рассказали, когда надо вакцинироваться переболевшим COVID-19
15:03 22.06.2021 (обновлено: 15:09 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Люди в очереди на вакцинацию российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Депздраве заявили, что переболевшим COVID-19 необходимо вакцинироваться через полгода

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации ", - сказал Хрипун на пресс-конференции.
По его словам, такие же правила должны быть и в отношении вакцинированных.
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