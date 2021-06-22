Греческое духовенство попросили произнести проповедь о пользе вакцинации
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис ПапамицосПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время вакцинации от коронавируса
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис Папамицос
МОСКВА 22 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил митрополита Янинского Максима вовлечь верующих в кампанию по вакцинации против коронавируса, сообщает греческое интернет-издание Romfea.
"Пожалуйста, ваше преосвященство, скажите в своей следующей проповеди, что вы не хотите, чтобы кто-либо не был вакцинирован", - сказал премьер-министр.
По мнению Мицотакиса, если иерархи открыто в своих проповедях будут говорить о необходимости вакцинации, то таким образом они смогут защитить свою паству.
Просьба премьер-министра Мицотакиса не случайна. Ранее некоторые православные иерархи выступили против вакцинации. Наиболее громким был скандал вокруг митрополита Морфского Неофита из Кипрской церкви, который заявлял, что коронавируса якобы не существует. В связи с этим синод Элладской церкви попросил кипрских собратьев "ограничить в проповеди" митрополита Неофита. В синоде также отметили, что его проповеди опасны и могут разрушить отношения между Кипрской и Элладской церквами.
Аналогичные случаи известны и в России. В 2020 году на тот момент духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) призывал нарушать режим самоизоляции и отрицал существование коронавируса. Сначала Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать, а потом, решением церковного суда, отлучила от Церкви. Кроме того, на Романова было заведено административное дело о распространении недостоверной информации: в качестве наказания его оштрафовали на 90 тысяч рублей.