https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738084388.html

Греческое духовенство попросили произнести проповедь о пользе вакцинации

Греческое духовенство попросили произнести проповедь о пользе вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

Греческое духовенство попросили произнести проповедь о пользе вакцинации

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил митрополита Янинского Максима вовлечь верующих в кампанию по вакцинации против коронавируса, сообщает... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:43

2021-06-22T14:43

2021-06-22T14:43

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

россия

кириакос мицотакис

элладская православная церковь

греция

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МОСКВА 22 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил митрополита Янинского Максима вовлечь верующих в кампанию по вакцинации против коронавируса, сообщает греческое интернет-издание Romfea. "Пожалуйста, ваше преосвященство, скажите в своей следующей проповеди, что вы не хотите, чтобы кто-либо не был вакцинирован", - сказал премьер-министр.По мнению Мицотакиса, если иерархи открыто в своих проповедях будут говорить о необходимости вакцинации, то таким образом они смогут защитить свою паству.Просьба премьер-министра Мицотакиса не случайна. Ранее некоторые православные иерархи выступили против вакцинации. Наиболее громким был скандал вокруг митрополита Морфского Неофита из Кипрской церкви, который заявлял, что коронавируса якобы не существует. В связи с этим синод Элладской церкви попросил кипрских собратьев "ограничить в проповеди" митрополита Неофита. В синоде также отметили, что его проповеди опасны и могут разрушить отношения между Кипрской и Элладской церквами.Аналогичные случаи известны и в России. В 2020 году на тот момент духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) призывал нарушать режим самоизоляции и отрицал существование коронавируса. Сначала Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать, а потом, решением церковного суда, отлучила от Церкви. Кроме того, на Романова было заведено административное дело о распространении недостоверной информации: в качестве наказания его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

россия

греция

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среднеуральский женский монастырь, россия, кириакос мицотакис, элладская православная церковь, греция